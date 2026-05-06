Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Τρία break με συνολική διαφορά μόλις επτά πόντων!
Η Βαλένθια έστειλε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε Game 4 (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta), επικρατώντας των «πράσινων» με 87-91 και μειώνοντας σε 2-1.
Οι Ισπανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 19 πόντους στα μισά της τρίτης περιόδου, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ύστατη προσπάθεια στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να ολοκληρώσει το μεγάλο comeback.
Η σειρά παρουσιάζει αμείωτο ενδιαφέρον, αφού έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής τρία break και τα παιχνίδια έχουν κριθεί με συνολική διαφορά μόλις επτά πόντων! Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στη Roig Arena (67-68 & 105-107), με τη Βαλένθια να απαντά με τον ίδιο τρόπο το βράδυ της Τετάρτης (6/5).
Βαλένθια-Παναθηναϊκός 1-2
- Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68
- Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107
- Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 87-91
- Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15)
- Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.