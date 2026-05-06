Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, απαντώντας στο 2/2 του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, με τη σειρά να έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής τρία break και συνολική διαφορά μόλις επτά πόντων.

Η Βαλένθια έστειλε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε Game 4 (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta), επικρατώντας των «πράσινων» με 87-91 και μειώνοντας σε 2-1.

Οι Ισπανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 19 πόντους στα μισά της τρίτης περιόδου, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ύστατη προσπάθεια στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να ολοκληρώσει το μεγάλο comeback.

Η σειρά παρουσιάζει αμείωτο ενδιαφέρον, αφού έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής τρία break και τα παιχνίδια έχουν κριθεί με συνολική διαφορά μόλις επτά πόντων! Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στη Roig Arena (67-68 & 105-107), με τη Βαλένθια να απαντά με τον ίδιο τρόπο το βράδυ της Τετάρτης (6/5).