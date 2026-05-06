«Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να αντιδράσει με τεχνικές ποινές και διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές»

Ο Χαβιέ Αλμπέρ, συνεργάτης του Πέδρο Μαρτίνεθ, εξήγησε πως η Βαλένθια ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε κατάσταση στο Telekom Center Athens, απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η Βαλένθια πέρασε από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-91 και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά. Οι Ισπανοί έφτασαν ακόμη και στο +19 (43-62 στο 25’), με τους «πράσινους» να επιχειρούν την ανατροπή στο φινάλε, χωρίς όμως να την ολοκληρώνουν.

Το «τριφύλλι» θα υποδεχτεί τη Βαλένθια στο Game 4 (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta) και ο άμεσος συνεργάτης του Πέδρο Μαρτίνεθ, Χαβιέ Αλμπέρ, ανέφερε στο flash interview: «Παίξαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, στο δικό μας τέμπο, με πολλούς αιφνιδιασμούς. Στο δεύτερο ημίχρονο ξέραμε ότι θα ήθελαν να αλλάξουν τον ρυθμό με τεχνικές ποινές και έντονες αντιδράσεις προς τους διαιτητές, αλλά ήμασταν έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε κατάσταση. Τερματίσαμε στη δεύτερη θέση για κάποιο λόγο και το δείξαμε σήμερα».