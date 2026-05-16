Μπαρτζώκας: «Οι παίκτες μας έδειξαν τι σημαίνει να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού» - Τι είπε για Βεζένκοβ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το εύκολο 2-0 του Ολυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης για το παιχνίδι, την διαχείρηση που έκανε στο ρόστερ και τον Σάσα Βεζένκοβ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ολοκληρώσαμε σήμερα την πρώτη φάση των Playoffs απέναντι σε μια σοβαρή ομάδα, όπως είναι ο Κολοσσός. Τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κατάφεραν να πετύχουν τον βασικό τους στόχο στη σεζόν, δηλαδή να σωθούν, αλλά και να παίξουν δύο ακόμα παιχνίδια αυτήν την εποχή. Όσο για εμάς, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας, ήταν πολύ σοβαροί. Σκεφτείτε ότι είχαμε 6-7 παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου έξω, παρ' όλα αυτά οι άλλοι παίκτες μας έδειξαν τι σημαίνει να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πρέπει να είσαι σοβαρός, να σέβεσαι τον αντίπαλο και τον κόσμο που έρχεται να σε δει και νομίζω ότι εκτός από ομαδικό μπάσκετ, προσφέραμε πολλές φορές και πολύ ωραίες μπασκετικές φάσεις. Οπότε φεύγουμε ευχαριστημένοι και προετοιμαζόμαστε τώρα για το Final Four».

Σε ερώτηση για το πως διαχειρίζεται η ομάδα την ενδεχόμενη έλλειψη συγκέντρωσης ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Δεν μπορεί να μπει σύγκριση. Είναι σημαντικό για εμάς, κάθε μέρα που περνά να αξιοποιείται με κάθε τρόπο. Είτε είναι προπόνηση, είτε αυτά τα δύο παιχνίδια με τον Κολοσσό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτήν την εποχή να αφήνουμε μέρες. Είναι πολύ σημαντικό να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για το παιχνίδι της Παρασκευής. Προφανώς δεν μπαίνει θέμα σύγκρισης του συγκεκριμένου παιχνιδιού με εκείνο, αλλά το πώς μια ομάδα αποτυπώνει την φιλοσοφία της επιθετικά και αμυντικά μέσα στο γήπεδο, είναι πάντα σημαντικό».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε και σε ερώτηση για την μη χρησιμοποίηση του Σάσα Βεζένκοφ λέγοντας: «Έχει μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο. Προπόνηση έκανε χθες κανονικά με την ομάδα αλλά επειδή είναι κάτι που επιμένει και είναι σε ένα πονηρό σημείο προτιμήθηκε να μην ρισκάρουμε καθόλου. Προπόνηση θα κάνει κανονικά αύριο, αυτό μου είπαν οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές, απλά επειδή είναι σε ένα πονηρό σημείο αποφασίσαμε να μην το ρισκάρουμε. Θα μπορούσε να έπαιζε σήμερα».