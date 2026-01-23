Ο Τόμας Γουόκαπ διανύει ένα «καυτό» δεκαήμερο, στο οποίο σουτάρει με εξωπραγματικά ποσοστά από τα 6.75!

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει την τιμητική του, καθώς τα πεπραγμένα του γκαρντ του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας είναι τέτοια, που δεν γίνεται να μην μας απασχολήσουν.

Μέσα στον Ιανουάριο, ο Τόμας Γουόκαπ είναι γενικά θετικός, όμως το δεκαήμερο από τις 14/1 έως και τις 23/1, ο Γουοκαπόπουλος είναι σκέτη φωτιά!

Απέναντι στην Παρτίζαν σημείωσε 12 πόντους με 4/4 τρίποντα και 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στην αξιολόγηση σε 21:38 στο παρκέ.

Κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ σταμάτησε στους 10, με 2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ασίστ και 11 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Τέλος, με αντίπαλο την Εφές Αναντολού, χωρίς να έχει κάποιον να τον αντικαταστήσει, σταμάτησε στους 6 πόντους, έχοντας 2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 18 βαθμούς ξανά στο PIR.

Με τις εμφανίσεις του αυτές, ο Τόμας Γουόκαπ συνέβαλε καθοριστικά στις 3 νίκες του Ολυμπιακού, με τον ίδιο, όντας πάντα αλτρουιστής, να παίζει καθοριστικό ρόλο στην φετινή ομάδα του Πειραιά.

Στο «καυτό» αυτό δεκαήμερο, ο Τόμας Γουόκαπ μετρά 66% στα δίποντα, χωρίς βέβαια να πάρει πολλές προσπάθειες, 72.7% στα τρίποντα σε κάτι λιγότερο από 5 προσπάθειες ανά αγώνα, μαζεύει 2 αμυντικά ριμπάουντ ανά ματς, μοιράζει 5.7 ασίστ, ενώ συγκεντρώνει 15.7 βαθμούς στην αξιολόγηση. Όλα αυτά, κάνοντας μόλις 1 λάθος ανά αγώνα, ενώ είναι ιδιαίτερα αποδοτικός στις κατοχές που παίρνει πάνω του, καθώς μετράει 1.65 πόντους ανά κατοχή!

