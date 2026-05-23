Στα... ύψη έχουν πάει οι μεταπωλήσεις των εισιτηρίων για τον τελικό της Euroleague στο T-Center.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κλείσει θέση για τον τελικό, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε. Στον τελικό θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ (24/5, live Gazzetta, 21:00) του Σκαριόλο.

Όπως ήταν αναμενόμενο υπάρχει τεράστια ζήτηση στα εισιτήρια του τελικού σχετικά με τις μεταπωλήσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Οι τιμές είναι στα... ύψη και αρκετοί φίλαθλοι ψάχνουν την τελευταία τους ευκαιρία για ένα μαγικό χαρτάκι για να ζήσουν από κοντά τη σπουδαία βραδιά.

Υπάρχουν ακόμα 3 εισιτήρια στο πάνω διάζωμα με 3,668 ευρώ το ένα, ενώ είναι διαθέσιμα 2 εισιτήρια στο πέταλο, στο κάτω διάζωμα με 4,451 ευρώ. Υπάρχει και ένα εισιτήριο με 4,870 στη γωνία, ενώ το πιο ακριβό φτάνει τα 9,206! Αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα, όμως κάθε λεπτό αλλάζουν με τις διαθέσιμες θέσεις που προστίθενται συνεχώς.

Τα εισιτήρια εξαφανίζονται σιγά σιγα και γίνεται μάχη για τις τελευταίες θέσεις στο Τelekom Center Athens, με τις τιμές να έχουν ξεφύγει!

