Ο Ματίας Λεσόρ, με ανάρτησή του στο X, ξέσπασε με αφορμή τα σενάρια περί επιστροφής του στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, εξηγώντας ότι όποιος δίνει ημερομηνίες για την επιστροφή του λέει ψέματα.

Ο Ματίας Λεσόρ διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα σενάρια που αναφέρουν ότι αναμένεται να ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων από την επόμενη εβδομάδα.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα στον κόσμο και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ. Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα! Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω» ανέφερε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού με ανάρτησή του στο X.

Ο Λεσόρ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι, μένοντας στο παρκέ για 17 λεπτά στον μικρό τελικό με τον Ολυμπιακό. Τον περασμένο Νοέμβριο χρειάστηκε να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου, καθώς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών στην αριστερή ποδοκνημική.

Πρόσφατα, μάλιστα, απάντησε σε σχόλιο στο Instagram, στο οποίο ένας χρήστης έγραφε: «Μην επιστρέψεις, κάτσε και άφησε τον κύριο Γιαννακόπουλο απλά να σε πληρώνει χωρίς να παίζεις», ανεβάζοντας story από το γυμναστήριο και γράφοντας «η καθημερινή άσκηση ενός τουρίστα». Ο Γάλλος ψηλός, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου φέτος, μετράει 10.6 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 0.9 κλεψίματα σε 155 συμμετοχές στη EuroLeague με τον Ερυθρό Αστέρα, την Μπάγερν, τη Μακάμπι, την Παρτίζαν και τον Παναθηναϊκό.