Ο Ματίας Λεσόρ με αφορμή τα γενέθλια του γιου του ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες και ανάμεσα σε αυτές έγραψε: «Η επέμβαση πήγε καλά» με τον γιο του σε ρόλο... γιατρού.

O Mατίας Λεσόρ χρειάστηκε να περάσει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου και συγκεκριμένα με τη μέθοδο της αρθροσκόπησης από τον κορυφαίο Ολλανδό γιατρό, Νικ Φαν Ντάικ, στην Πορτογαλία. Η έκβαση της επέμβασης αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το τοπίο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στα παρκέ.

Ο Γάλλος σέντερ, ωστόσο, προχώρησε σε μία σειρά αναρτήσεων σε Ιnstagram story στον προσωπικό του λογαριασμό με αφορμή τα γενέθλια του γιου του που γίνεται τεσσάρων. Ο ψηλός του Παναθηναϊκού ανέβασε και μία φωτογραφία δείχνοντας το πόδι του και το παιδί του σε ρόλο... γιατρού γράφοντας: «Η επέμβαση πήγε καλά».

Το αν επρόκειτο για απλό παιχνίδι με το παιδί του ή μία έμμεση ενημέρωση για την κατάστασή του μένει να φανεί. Το μόνο σίγουρο είναι ο Λεσόρ ήθελε να αφιερώσει πολλά post σε αυτή την ξεχωριστή μέρα για την οικογένειά του.