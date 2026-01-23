Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται φέτος εκτός οκτάδας μετά από 24 αγωνιστικές, με ρεκόρ 14-10 παρουσιάζοντας σταθερή εικόνα. Ωστόσο, μια ματιά στην αντίστοιχη περίοδο το 2024 και το 2025 δείχνει ότι η βαθμολογία του Ιανουαρίου δεν ήταν ποτέ ο καθρέφτης της τελικής του πορείας.

Ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά το σημείο όπου η κουβέντα στη EuroLeague «βαραίνει». Με την αλλαγή της χρονιάς, η βαθμολογία αρχίζει να αποκτά πραγματική σημασία, τα περιθώρια στενεύουν και κάθε αρνητικό σερί μοιάζει πολύ κρίσιμο.

Ο Παναθηναϊκός δεν αποτελεί εξαίρεση ειδικά βάσει των πρόσφατων εμφανίσεών του. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πολύ συγκεκριμένο: Υπάρχει λόγος ανησυχίας στην εικόνα του Ιανουαρίου ή απλώς αποτελεί μέρος της διαδρομής;

Φέτος, μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 9η θέση με ρεκόρ 14-10. Έχει γνωρίσει τέσσερις ήττες στα τελευταία έξι ματς, ενώ μακριά από το ΟΑΚΑ μετρά 6-6. Δεν βρίσκεται εκτός τροχιάς, καθώς οι διαφορές στην κατάταξη δεν είναι μεγάλες. Δεν είναι όμως και εικόνα σταθερότητας με τα περιθώρια να στενεύουν και κάθε αποτέλεσμα από αυτό το σημείο κι έπειτα να μετράει... διπλά με τις προσδοκίες να βρίσκονται στα ύψη από το ξεκίνημα της σεζόν.

2024-25: Ίδιο σενάριο και αλλαγή 180 μοιρών στη regular season

Στις 30 Ιανουαρίου 2025, πάλι μετά την 24η αγωνιστική, το κοντέρ έγραφε ξανά 14-10 με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην Πέμπτη θέση. Ο Παναθηναϊκός μόλις είχε ηττηθεί από την Αρμάνι στο Μιλάνο, σε ένα βράδυ που ο Κώστας Σλούκας πάλευε σχεδόν μόνος του (22 πόντοι, 6 ασίστ).

Το τότε μομέντουμ πάλι δεν ήταν ιδανικό με τους «πράσινους» να μετρούν τρεις ήττες στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια. Η ίδια συζήτηση είχε ξεκινήσει με τον προβληματισμό να είναι έντονος για τη συνέχεια. Όμως, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν γύρισε τον... διακόπτη ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με σημειώνοντας ακόμα δύο ήττες μέχρι το φινάλε, ανεβαίνοντας σταθερά και ουσιαστικά.

2023-24: Το κομβικό σημείο που έχτισε αυτοπεποίθηση για την κορυφή

Γυρίζοντας τον χρόνο στον Ιανουάριο του 2024, το σκηνικό είχε διαφοροποιηθεί λίγο σε σχέση με τις σεζόν που ακολούθησαν. Στις 31 Ιανουαρίου, μετά τη νίκη επί της Αρμάνι στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός είχε ρεκόρ 15-9. Ερχόταν από ήττα κόντρα στη Μακάμπι στο Βελιγράδι, αλλά βρέθηκε να ισοβαθμεί στην 3η θέση με Φενέρμπαχτσε και Βίρτους δείχοντας πώς υπάρχουν οι βάσεις για ό,τι ακολούθησε.

Δύο μόλις ήττες μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου και φυσικά η επιστροφή του τριφυλλιού στην κορυφή της Ευρώπης ράβοντας το έβδομο αστέρι στη φανέλα του.

Μπαίνοντας στη διαδικασία αυτής της σύγκρισης, λοιπόν, παρατηρείται ότι ο Ιανουάριος αποτελούσε παραδοσιακά έναν δύσκολο μήνα για τον Παναθηναϊκό. Το ρεκόρ 14-10 (ή και το 15-9), όπως αποδείχθηκε, δεν είναι καταδικαστικό, αντιθέτως τις δύο περασμένες χρονιές λειτούργησε ως αφετηρία αντεπίθεσης με αποκορύφωμα το τρόπαιο της σεζόν 2023-24. Το ερώτημα είναι αν η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα βρει και πάλι τον τρόπο...