Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την ήττα του λαβωμένου Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ και αφού εξηγεί ότι απλά χάθηκε η 10η μάχη αλλά όχι ο «πόλεμος», στέκεται στην χαμένη ευκαιρία.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η «γεύση» που άφησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ ήταν… γλυκόπικρη.

Πικρή λόγω της ήττας. Μια ήττα που απομάκρυνε ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό από την πρώτη τετράδα και η οποία μπορεί να τον βάλει σε περιπέτειες εάν και εφόσον δεν σηκώσει κεφάλι και μάλιστα ΑΜΕΣΑ. Μην ξεχνάμε ότι ήδη μετράει 10 ήττες (14-10) και με 14 παιχνίδια να απομένουν για το τέλος, ενώ πέρυσι έκλεισε την κανονική περίοδο με 12 ήττες στο σύνολο 34 αγώνων.

Γλυκιά λόγω του ότι μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του αγώνα και δη σε μια «καυτή» έδρα όπως είναι πατροπαράδοτα το «Γιαντ Ελιάου» και το έχασε από δικά του λάθη, από τη δική του αστοχία στα… πέναλτι και έχοντας να αντιμετωπίσει σοβαρές απουσίες με τρεις βασικότατους παίκτες όπως είναι οι Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν και Ντίνο Μήτογλου. Φυσικά στην εξίσωση συμπεριλαμβάνεται και ο Ματίας Λεσόρ για τον οποίο θα αναφερθώ παρακάτω.

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός στο Τελ Αβίβ

Α! Μιας και ανέφερα το «Γιαντ Ελιάου». Θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχασε στην ΦΥΣΙΚΗ έδρα της Μακάμπι. Όχι στο «παγωμένο» Βελιγράδι όπου η ισραηλινή ομάδα έπαιζε μεταξύ συγγενών και φίλων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μακάμπι χρησιμοποιούσε ως έδρα το «Aleksandar Nikolic Hall» ή αν προτιμάτε στην πάλαι ποτέ «Χάλα Πιονίρ» έως και τα τέλη Νοεμβρίου.

Έχοντας δώσει έως τότε οκτώ παιχνίδια με 2-6 ρεκόρ ως γηπεδούχος και με ήττες από ομάδες που «φλερτάρουν» ή θα «φλερτάρουν» με τα playoffs όπως η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός, η Μονακό, ο Ερυθρός Αστέρας (ή και η Αρμάνι Μιλάνο παρά το γεγονός ότι έχει μείνει πίσω).

Από τη στιγμή που επέστρεψε στο Ισραήλ το ρεκόρ της Μακάμπι ως γηπεδούχος είναι… άχαστο και πιο συγκεκριμένα στο 4-0, έχοντας κερδίσει κατά σειρά Βιλερμπάν, Βαλένθια, Ζάλγκιρις και Παναθηναϊκό. Κάλλιστα θα μπορούσε να κάνει κάποιος λόγο για «αθέμιτο ανταγωνισμό» στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ο λόγος; Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει για την Μακάμπι να παίζει μέσα στην έδρα της και μπροστά σε τόσο φανατισμένο κοινό. Και πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες εν συγκρίσει με τα παιχνίδια που έδινε στο Βελιγράδι μέχρι πρότινος.

Έβαλα το συγκεκριμένο θέμα στο τραπέζι και το άφησα προς προς… προβληματισμό.

Σλούκας και Γκραντ θα έχουν 200/200 τρίποντα εάν πάρουν τα ίδια σουτ

Πάμε παρακάτω τώρα. Όσον αφορά το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε την 10η μάχη από τις 24 που έχει δώσει έως σήμερα στην Euroleague, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει χάσει τον πόλεμο. Αντίθετα. Ο πόλεμος μαίνεται ακόμα. Και έχουν να δοθούν όπως ανέφερα και προηγουμένως άλλες 14 μάχες μέχρι την ολοκλήρωση της regular season. Τι σημαίνει αυτό;

Τα πάντα βρίσκονται ακόμα στα χέρια των «πρασίνων». Τίποτε δεν χάθηκε και τίποτε δεν κερδήθηκε στα τέλη του Ιανουαρίου. Σίγουρα όσο περνάει ο καιρός τα περιθώρια στενεύουν και θα χρειαστούν μεγάλα «διπλά» και η ΑΠΟΛΥΤΗ (το τονίζω αυτό, η ΑΠΟΛΥΤΗ) υπεράσπιση της έδρας. Ειδάλλως θα φτάσει ο Παναθηναϊκός στο σημείο να βγάζει κομπιουτεράκια για να κάνει υπολογισμούς (όχι για το πλεονέκτημα έδρας, αλλά) για την είσοδο στην εξάδα ή στην χειρότερη στο play-in. Ακραίο σενάριο. Όμως στην Euroleague τα ΠΑΝΤΑ μπορεί να συμβούν. Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί σίγουρη την επόμενη ημέρα.

Στο Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός απώλεσε μια μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να μην έκανε καλό επιθετικό παιχνίδι, αλλά έβγαλε σκληράδα, έμεινε όρθιος σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα και τηρουμένων των αναλογιών και των πολλών και σημαντικών απουσιών, έχασε το παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Σχεδόν μέσα από τα χέρια όσο δόκιμο και αν μπορεί να ακουστεί αυτό.

Απλούστατα: Άλλα 100 ελεύθερα σουτ να πάρει ο Σλούκας από την κορυφή και άλλα 100 ελεύθερα ο Γκραντ από τις 45 μοίρες, το πιθανότερο είναι να «γράψουν» από 100/100 ο καθένας. Ουσιαστικά σαν… layup ήταν αυτά τα σουτ. Ρουτίνας. Προπόνησης. Καθημερινότητας. Θα μου πείτε υπήρχε η πίεση του αποτελέσματος, του χρόνου και ότι είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες ενός αγώνα που βρίσκεται στο νήμα από μια απλή προπόνηση. Συμφωνώ. Όμως μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει (και έχουν βάλει) αμέτρητα τέτοια σουτ.

Ειδικά ο Σλούκας ο οποίος είχε… κόψει τα πόδια και την ψυχολογία της Ρεάλ στον τελικό του 2024 με τις καλαθάρες που είχε βάλει έξω από τα 6.75 μέτρα και με κρεμασμένους παίκτες πάνω του. Στο σουτ για το προσπέρασμα στο Τελ Αβίβ θα κολλούσε; Όμως εάν δεν το έπαιρνε αυτός, ποιος θα το έπαιρνε; Εγώ; Ήταν σωστά-ολόσωστα σουτ και τα δύο. Η μπάλα δεν μπήκε και… it is what it is.

Και κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είχε 0/5 σουτ στα κρίσιμα σημεία για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Να σας υπενθυμίσω; Άστοχο layup Σορτς στο 01:13, άστοχο τρίποντο Ερνανγκόμεθ στο 01:12, άστοχο τρίποντο Σορτς στα 56’’, άστοχο τρίποντο Σλούκας στα 18’’, άστοχο τρίποντο Γκραντ στα 10’’. Αν και η Μακάμπι είχε επίσης τις δικές της ευκαιρίες νωρίτερα.

Οι απουσίες, ο Σορτς και η κακή βραδιά

Στα προηγούμενα ματς και δη μετά την Μπάγερν και τον ΠΑΟΚ άσκησα κριτική στον Άταμαν. Όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν μπορεί να του προσάψει, κανείς, τίποτα. Έκανε στα δικά μου μάτια καλό κοουτσάρισμα και απλά έχασε ο Παναθηναϊκός το ματς στις λεπτομέρειες. Από την έλλειψη hustle στα επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι, από τα άστοχα σουτ, από τις απουσίες και ίσως και από τα διαιτητικά «σπόρια» που πήραν οι γηπεδούχοι και τα οποία πήγαν στην έδρα.

Συν τη φάση που διαμαρτύρεται -ορθώς- ο Παναθηναϊκός που είχε κολλήσει το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων της επίθεσης της Μακάμπι με το σκορ στο 67-66 και τελικά δέχθηκαν οι «πράσινοι» καλάθι σε κομβικό σημείο της αναμέτρησης. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, κατέθεσαν και σχετική ένσταση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Μπορεί το κομμάτι των απουσιών να αποτελεί δικαιολογία αλλά ΔΕΝ είναι. Είναι η πραγματικότητα. Θεωρητικά πάντα, με τον Ναν ο Παναθηναϊκός ΔΕΝ έχανε στο Τελ Αβίβ. Βασικά ούτε με τον Όσμαν θα έχανε. Μιλάμε για δύο κομβικότατες απουσίες. Ο καλύτερος παίκτης της Euroleague και το καλύτερο «τριάρι» της Euroleague. Οπότε τι να συζητάμε τώρα; Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Βάλτε και την απουσία του Μήτογλου ο οποίος θα ξεκούραζε ακόμα περισσότερο τον Χουάντσο, αν και ο Σαμοντούροβ τα έχει πάει πολύ καλά στα τελευταία ματς.

Και όπως είχαμε πει (και γράψει) μετά το παιχνίδι με την Μπασκόνια, o Τι Τζέι Σορτς θα έπαιρνε πολύ χρόνο συμμετοχής παρά το DNP που είχε κόντρα στους Βάσκους. Και όχι μόνο πήρε αλλά έμεινε 28:11 λεπτά στο παρκέ. Και με καλή παρουσία (13π., 7ασ., 3κλ., 3ριμπ., 0λ.), παρά τα τακτικά λάθη που έκανε και τα άστοχα σουτ που είχε. Τον παίζουν under, η ρακέτα κλείνει προς τα μέσα και από τη στιγμή που θα έχει τον αντίπαλο του σε 2-3 μέτρα απόσταση, είναι δυνατόν να μην σουτάρει; Και ας είναι ένας below average σουτέρ (;) τριών πόντων. Το (χαμηλό) ρίσκο της Μακάμπι έπιασε και ο Σορτς τελείωσε με 0/4 τρίποντα το ματς.

Ε, όταν είναι και ο Σλούκας σε κακή βραδιά, έχοντας πάρει λάθος αποφάσεις (και φυσικά δεν αναφέρομαι στο ελεύθερο τρίποντο που πήρε στα 18΄΄) μέσα στο παιχνίδι (μόλις 1 ασίστ για 1 λάθος) και μένοντας στο «μηδέν» ύστερα από περισσότερο από έναν χρόνο στην Euroleague, τότε και πάλι καλά (θα πω εγώ) που ο Παναθηναϊκός έφτασε να διεκδικεί το παιχνίδι στο ένα σουτ.

Ο Λεσόρ και το «πακέτο» που θα κρίνει πολλά

Από εδώ και στο εξής ο Παναθηναϊκός πρέπει και οφείλει να στρώσει τον δρόμο. Να σχηματίσει το μονοπάτι του προς την εξασφάλιση των playoffs και στη συνέχεια τη διεκδίκηση της τετράδας. Οτιδήποτε λιγότερο θα είναι μεγάλη αποτυχία.

`Εάν θέλετε την άποψη μου μπορεί να το γυρίσει. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που περιμένει σημαντικές επιστροφές. Του Ναν, του Όσμαν, του Μήτογλου και του Ματίας Λεσόρ. Αμέσως μετά το ματς με την Μακάμπι ανέφερα στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» την κατάσταση του Γάλλου σέντερ.

Ανέφερα λοιπόν ότι ο Λεσόρ τον επόμενο μήνα θα είναι σε θέση να παίξει. Πηγαίνει πολύ καλύτερα και θα ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα πριν ενσωματωθεί σε αυτό της ομάδας. Οπότε εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι αν όλα πάνε βάσει προγράμματος με τον Λεσόρ και χτυπήστε ξύλο δεν προκύψει κάτι άλλο, κοντοζυγώνει η στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα είναι πλήρης. Και εκεί θα μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα αναφορικά προς τα που βαδίζει.

Προς το παρόν, και έως τις 20 Μαρτίου, έχει να δώσει οκτώ ματς στην Euroleague, εκ των οποίων τα πέντε στο ΟΑΚΑ (με Ρεάλ, Φενέρ, Παρί, Ζάλγκιρις, Ερυθρό Αστέρα) και άλλα τρία εκτός (με Βιλερμπάν, Παρτίζαν, Ολυμπιακό). Ένα «πακέτο» αγώνων που θα δείξει τον ρεαλιστικό στόχο που θα έχει έως τότε…

