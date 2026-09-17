Λουλούδια στην προτομή και τη θέση του Παύλου Γιαννακόπουλου

Με λουλούδια έχει στολιστεί η προτομή και η θέση που καθόταν ο αείμνηστος διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Παύλος Γιαννακόπουλος, μια ημέρα πριν την έναρξη του ετήσιου τουρνουά στη μνήμη του.

To 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ετοιμάζεται να ξεκινήσει στο Telekom Center Athens και ήδη έχουν στολιστεί με λουλούδια η προτομή και η θέση που καθόταν ο αείμνηστος διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν την έναρξη της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου.