Ο ΕΣΑΚΕ μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστή την αλλαγή έδρας του Super Cup, με το γήπεδο του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» να φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Οριστικά στο «Ανδρέας Παπανδρέου» θα διεξαχθεί το Super Cup. Μετά την αλλαγή των πλάνων εξαιτίας των προβλημάτων υγείας (ταλαιπωρήθηκαν πολλοί από γαστρεντερίτιδα) που προέκυψαν σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Ρόδου, η έδρα του Περιστερίου είναι αυτή που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΑΚΕ:

«Το Stoiximan Super Cup 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» και όχι στο κλειστό Καλλιθέας Ρόδου όπως αρχικά είχε οριστεί.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης διεξαγωγής της διοργάνωσης «Stoiximan Super Cup 2026» προγραμματισμένης για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρόδο, σας ενημερώνουμε για τη μετάθεση του τόπου διεξαγωγής της ως άνω διοργάνωσης στο Περιστέρι και συγκεκριμένα στο «Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου» στην ίδια ημερομηνία.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2026

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου



Ημιτελικός

16:45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Ημιτελικός

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR– ΠΑΟΚ

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός

21:00

*Όλοι οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ».