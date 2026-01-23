Παναθηναϊκός: Ο Άταμαν «απάντησε» με υψωμένες γροθιές στα υβριστικά συνθήματα
Ο Τούρκος προπονητής των «πρασίνων» βρέθηκε στο... μάτι του Κυκλώνα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο ματς απέναντι στην Μακάμπι.
Τόσο πριν από το παιχνίδι, όσο κατά την είσοδό του και την έξοδό του στο παρκέ, οι Ισραηλινοί αποδοκίμασαν έντονα τον Άταμαν, ο οποίος αναφέρθηκε σχετικά και στη συνέντευξη Τύπου.
Μετά το τέλος του αγώνα και ενώ η αποστολή είχε μπει στο πούλμαν, οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Μακάμπι συνεχιζόντουσαν.
Εκείνη τη στιγμή ο Εργκίν Άταμαν ύψωσε τις γροθιές του ως... απάντηση στα όσα άκουγε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Τελ Αβίβ.
Δείτε το σχετικό βίντεο
COACH’S POST-GAME REACTION 💪🏼🙌🏼 #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/F0JscTcE7O— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 22, 2026
