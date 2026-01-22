Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Εφές.
Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74) καταφέρνοντας να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague.
Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν το 2/2 σε αυτή τη διπλή αγωνιστική πραγματοποιώντας την 7η νίκη τους στις τελευταίες 8 αναμετρήσεις.
Τα αποτελέσματα
- Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό
- 22:00 Παρί-Dubai Basketball
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
- 21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6*
- Φενέρμπαχτσε 15-7**
- Μονακό 15-8
- Ολυμπιακός 15-8*
- Βαλένθια 15-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 15-8
- Μπαρτσελόνα 15-8
- Παναθηναϊκός 14-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10
- Ερυθρός Αστέρας 13-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-12*
- Αρμάνι Μιλάνο 11-12
- Dubai Basketball 10-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14
- Μπασκόνια 8-15
- Μπάγερν Μονάχου 8-15
- Παρί 7-15*
- Παρτίζαν 7-16
- Βιλερμπάν 6-17
- Αναντολού Εφές 6-18
Εκκρεμούν
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.