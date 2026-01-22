Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Εφές.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74) καταφέρνοντας να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague.

Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν το 2/2 σε αυτή τη διπλή αγωνιστική πραγματοποιώντας την 7η νίκη τους στις τελευταίες 8 αναμετρήσεις.

Τα αποτελέσματα

Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Παρί-Dubai Basketball

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6* Φενέρμπαχτσε 15-7** Μονακό 15-8 Ολυμπιακός 15-8* Βαλένθια 15-8 Ρεάλ Μαδρίτης 15-8 Μπαρτσελόνα 15-8 Παναθηναϊκός 14-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10 Ερυθρός Αστέρας 13-10 Βίρτους Μπολόνια 11-12* Αρμάνι Μιλάνο 11-12 Dubai Basketball 10-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14 Μπασκόνια 8-15 Μπάγερν Μονάχου 8-15 Παρί 7-15* Παρτίζαν 7-16 Βιλερμπάν 6-17 Αναντολού Εφές 6-18

Εκκρεμούν