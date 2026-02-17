Με το Μαρούσι - Άρης και το Ολυμπιακός - ΑΕΚ, ανοίγει η αυλαία του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος όπου διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ στο φετινό Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, με το Μαρούσι - Άρης (17:00) και το Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20:00) να ρίχνουν την αυλαία στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα παλέψει κόντρα στους Θεσσαλονικείς για μια θέση στα ημιτελικά, εκεί που θα περιμένουν τον νικητή από το άλλο ζευγάρι της ημέρας.

Το σύνολο του Ίγκορ Μίλιτσιτς παρότι έχει το πλεονέκτημα κυρίως λόγο της καλύτερης βαθμολογικής θέση που βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, φέτος δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το Μαρούσι, καθώς στον πρώτο αγώνα μεταξύ τους, η ομάδα των Βορείων Προαστίων είχε επικρατήσει με 108-103, έπειτα από παράταση.

Στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό της ημέρας ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ η οποία έχει 12 σερί νίκες και μπορεί να βάλει δύσκολα στους «ερυθρόλευκους». Η Ένωση είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη, πίσω από τη Φενέρμπαχτσε, με τον Κώστα Παπανικολάου να αναφέρεται στις δηλώσεις του για τον χαμένο τελικό του 2018 από την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

«Θέλω επίσης να πω ότι έχω ζήσει αυτή τη διοργάνωση και στο παρελθόν, το 2018, όταν είχαμε ηττηθεί από την ΑΕΚ στον τελικό. Αυτές οι εμπειρίες σου μένουν. Ωστόσο, για εμάς δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το παιχνίδι με την ΑΕΚ».

Αναλυτικά τα ζευγάρια του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης (17:00)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20:00)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Ηρακλής - Μύκονος

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός