ΑΕΚ: Το «Μουσείο ΑΕΚ Ηρακλείου-Iraklio Eagles» βράβευσε Σάκοτα-Χαραλαμπόπουλο
Η ΑΕΚ είναι από τη Δευτέρα (16/2) στο Ηράκλειο της Κρήτης για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ και την αναμέτρηση του προημιτελικού με τον Ολυμπιακό.
Με την ευκαιρία της παρουσίας της αποστολής της «Ένωσης» στην κρητική πόλη το «Μουσείο ΑΕΚ Ηρακλείου-Iraklio Eagles» βράβευσε τον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα και τον διεθνή φόργουορντ της ομάδας Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έχει καταγωγή και από το Ηράκλειο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο, όπου διαμένει η αποστολή του «δικεφάλου» για την συμμετοχή στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει:
«Το «Μουσείο ΑΕΚ Ηρακλείου-Iraklio Eagles» βράβευσε σήμερα σε άκρως συγκινησιακό κλίμα τον Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα για την προσφορά του στην ΑΕΚ και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έλκει καταγωγή και από το Ηράκλειο. Στις φωτό, ο Πρόεδρος του «Μουσείου», Μάνος Τζανακάκης παραδίδει τα έπαθλα στους βραβευθέντες, ενώ στο πλευρό του Βασίλη, διακρίνεται η γιαγιά του Μαρκέλλα».
