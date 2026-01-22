Μπαρτζώκας: «Η νίκη είναι πολύ σημαντική, αλλά παίξαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο»

Στη σημαντικότητα της νίκης αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη flash interview, μετά την επικράτηση της ομάδας του επί της Εφές (68-74).

Ο Ολυμπιακός κατάφερε και έφυγε με το «διπλό» από την πόλη, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 68-74, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του στη flash interview, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η νίκη για την ομάδα του, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στα στοιχεία που δεν του άρεσαν και πρέπει να βελτιώσουν οι «ερυθρόλευκοι»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Κάθε παιχνίδι στην EuroLeague, ειδικά σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, είναι πολύ σημαντική. Παίξαμε καλή άμυνα, μοιράσαμε καλά την μπάλα, είχαμε κάποιες χαμένες βολές που δεν μας βοήθησαν. Η νίκη είναι πολύ σημαντική και αυτό είναι που κρατάμε, αλλά παίξαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο.

Δεν θέλω να μιλήσω για το τι έγινε στο παιχνίδι φάση με φάση. Σίγουρα το τρίποντο του Γουόκαπ έπαιξε σημαντικό ρόλο,αλλά και το καλάθι του Βεζένκοβ που ακολούθησε με φλόουτερ μας βοήθησε. Πιο πριν χάσαμε τρία λέι απ, το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι αριθμών και εμείς χάσαμε τα καλά μας ποσοστά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα».