Πού θα δείτε τη «μάχη» του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
Σήμερα Τρίτη (17/02) ξεκινάει και επίσημα το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με δύο αγώνες για τη προημιτελική φάση.
Αρχικά στις 17:00, το Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου, το οποίο επικράτησε σε μονούς αγώνες της Δόξας Λευκάδας και του Προμηθεά για να βρεθεί στην διοργάνωση, θα τεθεί αντιμέτωπο με τον Άρη του Ίγκορ Μίλισιτς, που απέκλεισε το Περιστέρι για να πάρει το εισιτήριο για το Ηράκλειο
Αργότερα στις 20:00 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος προημιτελικός, ανάμεσα στον πρωτοπόρο της Stoiximan GBL, Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, η οποία μετράει 12 συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντάνα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μαρούσι - Άρης (17:00. ΕΡΤ2)
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20:00. ΕΡΤ2)
