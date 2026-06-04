Η Μούρθια έμεινε «ζωντανή» στην διεκδίκηση της πρόκρισης στα ημιτελικά της ACB καθώς επικράτησε της Μπαρτσελόνα εκτός έδρας με 90-87 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.

Η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να εξαργυρώσει το «διπλό» στη Μούρθια καθώς είδε τους αντιπάλους της να «απαντούν» στο «break» και να φεύγουν με τη νίκη από το «Palau Blaugrana».

Η ομάδα του Σίτο Αλόνσο άλωσε την Βαρκελώνη, έφερε τη σειρά στο 1-1 και η πρόκριση θα κριθεί σε Game 3 και πάλι στην έδρα της Μούρθια και δη στο «Palacio de Deportes de Murcia».

Το παιχνίδι ήταν άκρως επεισοδιακό και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με την Μπαρτσελόνα να χάνει δύο ευκαιρίες με τους Πάντερ και Πάρα για το τρίποντο της ισοφάρισης.

Ο Ντέιβιντ ντε Τζούλιους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπαρτσελόνα έχοντας 22 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Κέιλαν Μάρτιν πρόσθεσε άλλους 18 πόντους.

Για την Μπαρτσελόνα που βρέθηκε, πλέον, στα... σχοινιά, ξεχώρισαν οι Τόκο Σενγκέλια (18π.-7ριμπ.), Κέβιν Πάντερ (15π.)

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 40-43, 66-67, 87-90