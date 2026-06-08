Ο Νίκολας Λαπροβίτολα μετά από πέντε χρόνια φαίνεται πως ολοκλήρωσε τον κύκλο του στη Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα και ο Νίκολας Λαπροβίτολα έχουν αποφασίσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στο τέλος της σεζόν! Οι αλλαγές στην ομάδα της Καταλονίας θα είναι αρκετές, καθώς εκτός του Τσάβι Πασκουάλ και την απόσυρση του Γιαν Βέσελι εκτός «μπλαουγκράνα» θα βρεθεί και ο Λαπροβίτολα.

Μπορεί να μην το είπε ξεκάθαρα ο 36χρονος πλέι μέικερ, αλλά έστειλε το μήνυμα. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν επαφές με την Μπαρτσελόνα για ανανέωση του συμβολαίου του, απάντησε: «Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με την Μπαρτσελόνα, αλλά όχι. Το μέλλον μου είναι αρκετά αβέβαιο». Έτσι, δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα της Βαρκελώνης.

Ο Νίκολας Λαπροβίτολα με αυτό τον τρόπο βάζει τέλος σε μια πενταετή πορεία με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα (εντάχθηκε στην ομάδα τον Ιούλιο του 2021 μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης), κατά την οποία αποτέλεσε σημαντικό παίκτη, ιδιαίτερα στα πρώτα του χρόνια. Τις δύο τελευταίες σεζόν, όμως, οι τραυματισμοί επηρέασαν σημαντικά την απόδοσή του.

Στα 36 του χρόνια, θέλει να ολοκληρώσει την παρουσία του στην ομάδα κατακτώντας τον τίτλο της Liga Endesa. Μετά την καλή του εμφάνιση στον καθοριστικό αγώνα απέναντι στη Μούρθια, ελπίζει να συνεχίσει με την ίδια θετική δυναμική στη δύσκολη σειρά αγώνων απέναντι στην Τενερίφη.

Οι αποχωρήσεις των Λαπροβίτολα και Βέσελι δεν θα είναι οι μοναδικές αυτό το καλοκαίρι, καθώς όλοι οι παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν έχουν πολύ μικρές πιθανότητες να παραμείνουν. Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ δεν θα συνεχίσει, παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι Νόρις και Φαλ επίσης δεν υπολογίζονται στο νέο αγωνιστικό πλάνο.

Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει συνέχεια είναι εκείνες των Κέιλ και Σατοράνσκι, με ανανέωση συμβολαίου αλλά με μειωμένες αποδοχές. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ποιος θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας την επόμενη σεζόν.

