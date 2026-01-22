Εφές - Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Solf Out η τουρκική ομάδα
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε (19:30, Novasports 4) από την Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πειραιώτες θέλουν να σπάσουν την κατάρα, αφού έχουν να την κερδίσουν εκτός έδρας από το 2017.
Στο 6-17 βρίσκεται η Εφές και είναι στην πρότελευταία θέση, ενώ η ελληνική ομάδα είναι στο 14-8 και την 7η θέση της κατάταξης.
Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε πως το Basketball Development Center θα είναι Sold Out για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».
⚡Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi bu akşam KAPALI GİŞE!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 22, 2026
🏀 Tribünleri dolduran tüm taraftarımıza sonsuz teşekkürler. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/lXLj7IKLXl
