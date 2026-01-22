Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε πώς η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό θα είναι Sold Out.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε (19:30, Novasports 4) από την Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πειραιώτες θέλουν να σπάσουν την κατάρα, αφού έχουν να την κερδίσουν εκτός έδρας από το 2017.

Στο 6-17 βρίσκεται η Εφές και είναι στην πρότελευταία θέση, ενώ η ελληνική ομάδα είναι στο 14-8 και την 7η θέση της κατάταξης.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε πως το Basketball Development Center θα είναι Sold Out για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».