O Oλυμπιακός δοκιμάζεται στην Πόλη κόντρα στην Εφές (19:30) την οποία έχει να κερδίσει εκτός από το 2017.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα φιλοξενείται απόψε (19:30, Novasports 4) από την Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πειραιώτες θέλουν να σπάσουν την κατάρα, αφού έχουν να την κερδίσουν εκτός έδρας από το 2017.

Στο 6-17 βρίσκεται η Εφές και είναι στην πρότελευταία θέση, ενώ η ελληνική ομάδα είναι στο 14-8 και την 7η θέση της κατάταξης.

Ο Φρανκ Νιλικίνα, δεν ταξίδεψε μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού στην... πόλη, καθώς ο Γάλλος έπαιξε με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική κόντρα στη Μακάμπι και τέθηκε νοκ - άουτ για την αναμέτρηση με την Εφές.

Ο 27χρονος γκαρντ , έρχεται να προστεθεί στις απουσίες των Μιλουτίνοφ (διάσειση) και Μόρις και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί το ρόστερ του και να βρει λύσεις.

Για τις δυσκολίες και τις απουσίες που έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Εφές, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του.

«Η Εφές παίζει καλά αυτή την περίοδο, ο Λι είχε σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια», τόνισε ο Γουόκαπ, ενώ ο Φουρνιέ ανέφερε πως «Ήρθε η ώρα να σπάσουμε αυτό το αρνητικό σερί και να συνεχίσουμε».

Εκτός και οι Φαλ και Έβανς για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη δεν παίζουν οι Λάρκιν, Λόιντ, Παπαγιάννης και Πουαριέ.

Το πρόγραμμα της ημέρας

19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Παρί-Ντουμπάι BC