Ο Μόντε Μόρις του Ολυμπιακού χρησιμοποιεί ένα ειδικό πατίνι προκειμένου να μετακινείται στο ΣΕΦ, προκειμένου να μην πατά τον τραυματισμένο του αστράγαλο.

Ο Μόντε Μόρις έκανε… ειδική εμφάνιση στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα ο Μόντε Μόρις, ο οποίος έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο και είναι σε κατάσταση αποθεραπείας, χρησιμοποίησε ένα ειδικό πατίνι, ώστε να μην πατήσει το πόδι του, το οποίο έχει σε ειδική μπότα.

Πρόκειται για ένα knee roller, το οποίο λειτουργεί ως αντικατάσταση στις πατερίτσες, με το οποίο ο Μόντε Μόρις εμφανίστηκε στα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Τι είναι το knee roller που χρησιμοποιεί ο Μόντε Μόρις

Προφανώς ένεκα της αυτόματης μετακίνησης είναι πολύ πιο άνετο από ό,τι οι παραδοσιακές πατερίτσες και βοηθάει τους αθλητές μετά από χειρουργείο ή τραυματισμό στο κάτω άκρο. Πρόκειται για ένα πατίνι που έχει φρένο χειρός αφού η χρήση του είναι για όλες τις επιφάνειες.

Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια ως οργανισμός επενδύει αρκετά χρήματα σε πράγματα και μηχανήματα τα οποία βοηθούν τους παίκτες. Είτε αυτά είναι εξειδικευμένα όργανα γυμναστικής για τη βελτίωση της σωματικής τους κατάστασης είτε πρόκειται για μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που βοηθούν στην αποθεραπεία τραυματισμών. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που είδαμε το εν λόγω πατίνι στο ΣΕΦ, καθώς το είχε χρησιμοποιήσει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ το 2024.

Συνηθισμένη εικόνα στο NBA με Ντουράντ και ΛεΜπρόν

Το 2019 ο Κέβιν Ντουράντ υπέστη ρήξη Αχιλλείου ως παίκτης των Μπρούκλιν Νετς. Οι Νεοϋορκέζοι του έδωσαν αμέσως το συγκεκριμένο knee roller για να τον βοηθήσουν στην καθημερινότητά του και την αποθεραπεία του.

Το συγκεκριμένο scooter χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ πολύ συχνά για τέτοιοι είδους τραυματισμούς. Ο ΛεΜπρόν έκανε την εμφάνισή του στο Λος Άντζελες με το knee roller το 2023, ενώ μεταξύ άλλων έχουμε δει και τους Τσετ Χόλμγκρεν, Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζ., και Άαρον Νέισμιθ.