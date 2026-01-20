Ένα χρήσιμο μάθημα δίχως πάθημα

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει τα δύο πρόσωπα του Ολυμπιακού, ο οποίος απέκτησε υλικό για μελέτη χωρίς να πάθει πραγματική ζημιά.

Οι νίκες κρουαζιέρες με διαφορές 20-25 πόντων δεν χρησιμεύουν σε τίποτε. Σύμφωνοι, ο κόσμος ζεσταίνεται μες στην παγωνιά και το δρομολόγιο ΣΕΦ-Καραϊσκάκη γίνεται με βήμα ταχύ, αλλά στην τελική ευθεία της Euroleague δεν θα παίξουν ούτε οι οπαδοί ούτε οι Ελ Κααμπί.

Από την αποψινή αναμέτρηση με τη Μακάμπι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα κρατήσει σουβενίρ όχι το ισοπεδωτικό πρώτο ημίχρονο, οπταν έμοιαζε σαν να παίζουν άντρες με εφήβους, αλλά το dvd του δευτέρου ημιχρόνου, αυτού που προσφέρει υλικό για μελέτη και τροφή για σκέψη.

«Δεν θα πω ότι η εικόνα ήταν ντροπιαστική», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, και το είπε χωρίς να το πει. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο Σάσα Βεζένκοφ δεν είχε όρεξη ν’ ακούσει τους επαίνους που θα έπρεπε να συνοδεύουν την προσωπική του παράσταση. «Ήμασταν φριχτοί στο δεύτερο ημίχρονο», δήλωσε ορθά κοφτά. «Δεν σεβαστήκαμε την ίδια μας τη δουλειά».

Σωστά όλα όσα ειπώθηκαν, αλλά και κάπως αυστηρά. Ακόμα δεν έχει γεννηθεί προπονητής ικανός να κρατήσει την ομάδα του σε απόλυτη εγρήγορση και ετοιμότητα όταν το κοντέρ του πρώτου ημιχρόνου γράφει +24. Ούτε παίκτης πρόθυμος να χύσει ποτάμια ιδρώτα για να κατακτήσει ένα χαράκωμα που έχει ήδη κατακτηθεί.

Ξέρω, ξέρω. Εάν η Μακάμπι έβαζε 1-2 τρίποντα παραπάνω και συνέχιζε το σερί που την έφερε από το 61-36 στο 80-72, θα γινόταν απειλητική. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός φρόντισε προσεκτικά να προστατεύσει τα κεκτημένα στην τελική ευθεία του αγώνα, ξεπερνώντας την κρίση τσαπατσουλιάς που τον κυρίευσε (με 4-5 συνεχόμενα λάθη) στα μέσα της γ’ περιόδου.

Πάνω που ο Μπαρτζώκας έπειθε τον εαυτό του να φύγει για τη μικτή ζώνη με βλέμμα ικανοποίησης, ο Ντόρσεϊ με το Φουρνιέ φρόντισαν να τον ξαναβγάλουν από τα ρούχα που μόλις είχε φορέσει. Τα δύο ανόητα λάθη των λεγάμενων στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν άλλαξαν κάτι στη ροή του παιχνιδιού, βοήθησαν ωστόσο ώστε να προστεθούν κάποιες σταγόνες γκρίνιας και ενδοσκόπησης στο κοκτέιλ.

Η Μακάμπι, αλλεργική στην άμυνα αλλά επικίνδυνη όταν αφεθεί να παίξει μπάσκετ ρυθμού (όπως στο πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι), πρόσθεσε στο δεύτερο ημίχρονο 59 πόντους στους 10 της εκθαμβωτικής δεύτερης περιόδου. Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι ξαναείδαν καθαρά τον ορίζοντα και έβαλαν 19/35 σουτ.

Ο Ολυμπιακός, βέβαια, παρουσίασε τα στοιχεία που αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας ακόμα και σε στριφνές βραδιές: έφεση στο επιθετικό ριμπάουντ ώστε να ανανεώνονται οι άτσαλες επιθέσεις, δημιουργία από πολλές διαφορετικές πηγές και κυρίως από τους «πλάγιους» της πεντάδας (9 ασίστ ο Φουρνιέ, 5 ο Ντόρσεϊ), νηφαλιότητα στις κρίσιμες στιγμές.

Η άμυνα ήταν και αυτή τη φορά είδος εν ανεπαρκεία, με εξαίρεση το δεκάλεπτο όπου η δυναμική και αθλητική δεύτερη πεντάδα γέμισε το γήπεδο με χέρια και μυώνες: Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Τζόουνς. Ο νεοφερμένος Αμερικανός ήταν καλός στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Μπαρτζώκας θέλησε να δώσει ένα συναπτό δεκάλεπτο στον Ντόντα Χολ. Θα τον χρειαστεί ετοιμοπόλεμο μεθαύριο στην Κωνσταντινούπολη.

Νομίζω πάντως ότι κάπου εκεί έπαψε ο Ολυμπιακός να θυμίζει Ολυμπιακό: όταν δεν υπήρχε στο παρκέ ούτε η σιγουριά του Μιλουτίνοφ ούτε η ενέργεια του Τζόουνς. Ο Φουρνιέ έφερε από τον πάγκο προχειρότητα στη δεύτερη παρουσία του, ο Γουόρντ έχασε την αυτοπεποίθησή του όταν χρειάστηκε να γίνει σκόρερ και ο Γουόκαπ αφέθηκε να σουτάρει ανενόχλητος ώστε να εξουδετερωθούν τα βαριά χαρτιά του Ολυμπιακού.

Η ρέντα του σεληνιασμένου Σάσα Βεζένκοφ φρόντισε ώστε να κρατηθούν αποστάσεις και να κόβεται ο βήχας των Ισραηλινών, ενώ τα 18 επιθετικά ριμπάουντ μερίμνησαν για τα υπόλοιπα. Όταν δεν λειτουργεί τίποτε άλλο, επιστρατεύεται ο τίμιος ιδρώτας.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός έφτασε τις 14 νίκες, με την ήττα από τη Φενέρ στην Τουρκία να του χαλάει την κατά τ’ άλλα άπταιστη διαδρομή του τελευταίου μήνα (6-1). Στο ημίχρονο του αποψινού αγώνα, όλο το ΣΕΦ μελετούσε το φάιναλ-φορ και σκάρωνε χουνέρι στον άσπονδο εχθρό. Μία ώρα αργότερα, όμως, είχε μάτια μόνο για τον Μεντιλίμπαρ.

