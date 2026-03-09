Ο Νίκολα Γιόκιτς αναφέρθηκε στους συμπατριώτες του που παρακολουθεί στη Euroleague, ενώ μίλησε για τον Ολυμπιακό και τις μεταγραφές του.

Τους δυο συμπατριώτες του που ξεχωρίζει στη Euroleague ανέφερε ο Νίκολα Γιόκιτς στο «X&O’s Podcast», οι οποίοι είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Βασίλιε Μίτσιτς. Μάλιστα, δεν έκρυψε πως υποστηρίζει την Παρτίζαν, ενώ αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό και την κίνηση ενίσχυσης με τον Κόρι Τζόσεφ.

O Nίκολα Γιόκιτς εξήγησε πως του αρέσει να παρακολουθεί παίκτες με τους οποίους έχει υπάρξει συμπαίκτης ή έχει δεσμούς φιλίας.

«Παρακολουθώ κυρίως τους παίκτες μας, παίκτες με τους οποίους έπαιξα. Φυσικά, υποστηρίζω την Παρτίζαν», ανέφερε αρχικά. Ο Γιόκιτς στάθηκε ιδιαίτερα στον φίλο του Νίκολα Μιλουτίνοφ, τονίζοντας ότι παρακολουθεί συχνά και τον Ολυμπιακό.

«Παρακολουθώ τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, είμαστε καλοί φίλοι, οπότε παρακολουθώ τον Ολυμπιακό. Έφεραν περίπου 30 παίκτες, ήρθε και ο Κόρι Τζόσεφ. Μου αρέσει να τους παρακολουθώ», υποστήριξε ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς.

Ακόμη, ο Νίκολα Γιόκιτς αναφέρθηκε και στον Βασίλιε Μίτσιτς, εξηγώντας πως αρκετές φορές βλέπει και τα παιχνίδια της ομάδας του, τα οποία βρίσκει ιδιαίτερα θεαματικά. «Μερικές φορές παρακολουθώ τον Μίσιτς, τα παιχνίδια τους είναι κάπως ενδιαφέροντα για μένα. Δεν ξέρω, πολλοί πόντοι» παρατήρησε.

Ο Σέρβος σέντερ που κυριαρχεί στο ΝΒΑ αποκάλυψε ακόμη ότι παρακολουθεί και ομάδες όπου αγωνίζονται φίλοι του, όπως ο Βλαντιμίρ Λούτσιτς της Μπάγερν. «Μείναμε καλοί φίλοι για πολύ καιρό. Σπουδαίος τύπος, πραγματικά σπουδαίος τύπος. Ένας σοβαρός άνθρωπος με καλό χαρακτήρα», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Συνήθως βλέπω ομάδες που έχουν δικούς μας (Σέρβους) παίκτες. Αυτές είναι που τείνω να παρακολουθώ περισσότερο».



