Μιλουτίνοφ: Ο Σέρβος έπαθε διάσειση και είναι αμφίβολος για την Εφές!
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 100-93 στον εναρκτήριο αγώνα της 23ης αγωνιστικής της regular season.
Πλέον, το ζήτημα επικεντρώνεται στη συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές (22/1, 19:30, LIVE από το Gazzetta).
Ο Σέρβος σέντερ δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο στα τελευταία λεπτά του ματς με τη Μακάμπι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την «ομάδα του λαού»: «Δεν ξέρουμε αν θα ταξιδέψει ο Μιλουτίνοφ. Από το χτύπημα έχει υποστεί διάσειση, ο γιατρός λέει να μην ταξιδέψει. Θα το δούμε».
Ο Μιλουτίνοφ είχε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά συμμετοχής απέναντι στη Μακάμπι.
