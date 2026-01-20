Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχθηκε πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω του χτυπήματος στο κεφάλι.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 100-93 στον εναρκτήριο αγώνα της 23ης αγωνιστικής της regular season.

Πλέον, το ζήτημα επικεντρώνεται στη συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές (22/1, 19:30, LIVE από το Gazzetta).

Ο Σέρβος σέντερ δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο στα τελευταία λεπτά του ματς με τη Μακάμπι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την «ομάδα του λαού»: «Δεν ξέρουμε αν θα ταξιδέψει ο Μιλουτίνοφ. Από το χτύπημα έχει υποστεί διάσειση, ο γιατρός λέει να μην ταξιδέψει. Θα το δούμε».

Ο Μιλουτίνοφ είχε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά συμμετοχής απέναντι στη Μακάμπι.