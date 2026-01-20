Φουρνιέ: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις όταν κερδίζεις με 24 στο ημίχρονο»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι με 100-93, για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στα στοιχεία που έκανε λάθος η ομάδα του και επέτρεψε στη Μακάμπι να γυρίσει στο ματς, ενώ επίσης σχολίασε και το ερχόμενο παιχνίδι με την Αναντολού Έφες στην Κωνσταντινούπολη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:
«Δεν είναι εύκολο να παίζεις όταν κερδίζεις με 24 στο ημίχρονο. Δεν κάναμε καλή δουλειά, κάναμε πολλά λάθη, εγώ πρώτους από όλους. Πολλά λάθη τους οδήγησαν σε ανοιχτό γήπεδο. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το ματς στην τρίτη περίοδο, τους επιτρέψαμε να επιστρέψουν στο ματς. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε.
Ο τρόπος που παίζει η ομάδα είναι καλός. Όλοι προσπαθούν να έχουν επίδραση και αυτό είναι το σημαντικό.
Το να παίζεις εκτός είναι δύσκολο, ανεξάρτητα με τον αντίπαλό. Η Εφές παίζει με την Χάποελ νομίζω τώρα. Δεν μπορούμε να δούμε κανένα παιχνίδι και να πούμε πως είναι εύκολο. Πρέπει να έχουμε την ίδια προσέγγιση κάθε φορά και θα πάμε μία χαρά».
