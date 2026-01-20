Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 100-93 στον εναρκτήριο αγώνα της 23ης αγωνιστικής της regular season.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές (22/1, 19:30), βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 14-8, ενώ εκκρεμεί ο αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε.

Αποτελέσματα-23η αγωνιστική

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές

19:45 Μονακό-Ερυθρός Αστέρας

21:00 Βιλερμπάν-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός-Μπασκόνια

21:30 Μπαρτσελόνα-Dubai Basketball

21:30 Βαλένθια-Παρί

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Παρτίζαν

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

21:30 Βίρτους - Φενέρμπαχτσε

Κατάταξη

* Χάποελ Τελ Αβίβ 15-6 Μονακό 15-7 * Φενέρμπαχτσε 14-7 * Ολυμπιακός 14-8 Βαλένθια 14-8 Ρεάλ Μαδρίτης 14-8 Μπαρτσελόνα 14-8 Παναθηναϊκός 13-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10 Ερυθρός Αστέρας 12-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-11 Βίρτους Μπολόνια 11-11 Dubai Basketball 10-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14 Μπασκόνια 8-14 Μπάγερν Μονάχου 8-14 * Παρί 7-14 Αναντολού Εφές 6-16 Βιλερμπάν 6-16 Παρτίζαν 6-16

Εκκρεμούν

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Επόμενη αγωνιστική (24η)

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Παρί-Dubai Basketball

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου