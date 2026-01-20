Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι (19:15) και θα ψάξει την 3η σερί νίκη του στη Euroleagu

Θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπαρτζώκα υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:15, Novasports Prime) και θα ψάξει την τρίτη σερί νίκη της στη διοργάνωση.

Στο 13-8 βρίσκονται οι γηπεδούχοι στη βαθμολογία, ενω οι Ισραηλινοί είναι στις 9 νίκες και τις 13 ήττες.

Το ματς πάει για sold out στο ΣΕΦ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με τη Μακάμπι και αναφέρθηκε στις λύσεις που έχει στη θέση του σέντερ. Επιπλέον αναφέρθηκε και στην αποθεραπεία του Μόντε Μόρις.

Στην 12άδα Τζόουνς και ΜαΚίσικ για τους ερυθρόλευκους, με τον 2ο να αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στη Euroleague με τη νέα ομάδα του. Ο Ντόντα Χολ στάθηκε στον ανταγωνισμό στους σέντερ, αναφέροντας μεταξύ άλλωνς πως: «Ο ένας βγάζει από τον άλλον το καλύτερο δυνατό».

Η «ομάδα του λαού» θα παραταχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας χωρίς τους Τζον ΝτιΜπαρτολομέο, Λόνι Γουόκερ και Ζακ Χάνκινς. O Oλυμπιακός δίχως Έβανς, Φαλ και Μόρις.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Τρίτη 20/1

19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές

19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις

21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια - Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι

Τετάρτη 21/1

21:30 Βίρτους - Φενέρμπαχτσε