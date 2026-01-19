Σπόντες Μπαρτζώκα: «Ομάδες έκαναν βροντερές μεταγραφές και από τότε παίζουν χειρότερα ή χάνουν»

Στο περιθώριο της Media Day του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει την ανοδική πορεία των Πειραιωτών, χωρίς να έχουν παίξει ουσιαστικά οι μεταγραφές.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι (20/1, 19:15, LIVE από το Gazzetta) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για την ανοδική πορεία των «ερυθρόλευκων», χωρίς να έχουν παίξει ουσιαστικά οι μεταγραφές, και αν αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ομάδες χρειάζονται υπομονή»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε σχετικά στη Media Day των Πειραιωτών: «Αυτό πρέπει να το αναλογιστείτε εσείς και όταν λέω εσείς δεν εννοώ τόσο τους δημοσιογράφους, αλλά περισσότερο την κοινή γνώμη, τον κόσμο. Εγώ έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη γι’ αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχω βαπτιστεί και εμμονικός γι’ αυτό το πράγμα, για κάποια πράγματα που λέω, αλλά δεν θα ήθελα να πηγαίνω σε παραδείγματα παικτών που πήγαν για να ενισχύσουν, ήταν βροντερές μεταγραφές για κάποιες ομάδες και από τότε παίζουν χειρότερα, ή χάνουν.

Οπότε δεν είναι καλό να μιλάω για άλλες ομάδες. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει ένας κορμός ανθρώπων που δουλεύει εδώ, ο οποίος στον Ολυμπιακό πρέπει να τον σεβαστούμε, γιατί έχουν κατακτήσει πολλά.

Και από εκεί και πέρα σίγουρα οι προσθήκες είναι σημαντικές, αλλά από τη μία ο κόσμος θέλει να δένεται με πρόσωπα, από την άλλη σε πολλές ομάδες οι παίκτες έρχονται και φεύγουν και δεν θυμάστε καν ποιοι έπαιξαν τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη όμως θέλουν και καινούργιους. Είναι μία ισορροπία να κάνεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις, χωρίς να επηρεάζεσαι από την πίεση της κοινής γνώμης».