Καζάνι που βράζει θυμίζει η Αναντολού Εφές από τις συνεχείς ήττες που στοχοποιούν ήδη τον GM της ομάδας Ισμαήλ Σενιόλ για την επιλογή του Πάμπλο Λάσο.

Το «ναυάγιο» της Αναντολού Εφές στην Euroleague έχει ονοματεπώνυμο: Πάμπλο Λάσο! Ωστόσο, τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και στο τουρκικό πρωτάθλημα με αποκορύφωμα την ήττα (90-79) από τη νεοφώτιστη Εροκσπόρ που έριξε την Έφες στο απίστευτο ρεκόρ 9-7 προκαλεί θυμό και αγανάκτηση στον κόσμο.

Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες, όμως αρχικά ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ και στη συνέχεια ο Πάμπλο Λάσο απογοήτευσαν πλήρως τους φίλους της ομάδας, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι!

Οι έξι σερί ήττες το τελευταίο διάστημα από Ντουμπάι, Βιλερμπάν, Ερυθρό Αστέρα, Παρί, Αρμάνι Μιλάνο και Μπασκόνια έθεσαν εκτός στόχων πολύ γρήγορα την τουρκική ομάδα.

Η Αναντολού Εφές κέρδισε για τελευταία φορά στη Euroleague... πέρσι (17/12/25) στο Κάουνας τη Ζάλγκιρις με 87-64, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής. Έκτοτε μετράει μόνο ήττες και αυτό το γεγονός έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Πάμπλο Λάσο.

Παρ’ ολ’ αυτά, ακόμη ο Βάσκος τεχνικός δεν απειλείται, καθώς στο στόχαστρο έχει μπει ο GM της ομάδας Ισμαήλ Σενιόλ, ο οποίος χρεώνεται και την επιλογή του προπονητή στην μετά Ιγκόρ Κοκόσκοφ εποχή.

Ουσιαστικά στην παρούσα φάση ο γενικός διευθυντής της Αναντολού Εφές είναι εκείνος που δέχεται τα «βέλη» των επιθέσεων για την τραγική εικόνα της ομάδας μέσα από την επιλογή του Παμπλο Λάσο.

Βέβαια, εφόσον συνεχιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα είναι σίγουρο πως θα τεθεί θέμα αλλαγής του προπονητή, καθώς με μια πρώτη ματιά δεν φαίνεται να έχει διορθωθεί ούτε κατ’ ελάχιστον η αγωνιστική εικόνα της ομάδας.