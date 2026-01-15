Η Μπασκόνια άντεξε στο τέλος και επικράτησε με 89-75 της Εφές στην Τουρκία. Πρώτη εκτός έδρας νίκη.

Πήγε στην Τουρκία και μετρούσε 10 ήττες στα 10 φετινά εκτός έδρας ματς στη Euroleague. Όμως η Μπασκόνια άλλαξε ρότα και έτσι επικράτησε με 89-75 της Εφές για να ανέβει στο 8-14 και να ρίξει στο 6-16 τους ηττημένους.

Από την πλευρά των νικητών ο Φόρεστ είχε 17 πόντους με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Κούρουκς μέτρησε 18 πόντους και 5 ριμπάουντ. Τελείωσε με 4/4 τρίποντα ο Λετονός. Στον αντίποδα ο Κορντινιέ είχε 11 πόντους.

Έκτη σερί ήττα για το σύνολο του Λάσο.

Eφές - Μπασκόνια: Το ματς

Με το καλάθι του Γουάιλερ Μπαμπ στα μέσα της πρώτης περιόδου, η Εφές έκανε το 12-9, όμως η Μπασκόνια πήρε γρήγορα τα ηνία και με τον Ρατζεβίτσιους έγραψε το 16-20. Ο Κούρουκς διαμόρφωσε το 20-23 στο τέλος της περιόδου.

O Σμιτς ισοφάρισε σε 34-34 στο 15', ενώ ο Κορντινιέ έκανε το 39-38, αφού καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ. Με 5/15 τρίποντα σούταραν στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι.

To ματς συνέχισε να είναι αμφίρροπο,με τον Μπομπουά να κάνει το 52-51. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 59-58 στο τέλος της περιόδου. Η Μπασκόνια πάτησε γκάζι και με τον Λουάου Καμπαρό έγραψε το 65-72 στο 35'. Ο Σιμονς σκόραρε για το 68-76 στο 38', ενώ ο Φόρεστ έκανε το 73-81 στο 39' και κλείδωσε το διπλό.

MVP: Ο Φόρεστ τελείωσε με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Κούρουκς με 18 πόντους.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Κορντινιέ είχε 11 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/4 τρίποντα του Κούρκους.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Μπασκόνια είχε νικήσει με 86-75.

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 R. Beaubois 08:19 9 3/6 50% 3/6 50% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 3 0 1 0 -1 6 2 S. Hazer 05:50 3 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 8 3 J. Loyd * 28:30 12 3/6 50% 3/6 50% 1/4 25% 3/5 60% 0 1 1 2 3 2 0 1 13 11 5 S. Lee * 19:37 2 1/5 20% 1/5 20% 0/1 0% 0/2 0% 1 0 1 2 2 2 0 1 -6 3 8 N. Weiler-Babb * 24:21 4 0/2 0% 0/2 0% 1/3 33.3% 1/2 50% 1 2 3 5 4 1 1 0 3 3 10 I. Cordinier 19:36 11 1/2 50% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 0 4 4 4 0 1 0 0 13 13 11 R. Smits 14:53 10 3/5 60% 3/5 60% 1/2 50% 1/1 100% 1 1 2 2 2 0 1 0 8 8 13 B. Dessert * 10:37 6 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 0 1 1 0 0 5 5 15 P. Dozier 13:44 4 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 2 1 2 0 0 5 21 C. Swider 06:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 24 E. Osmani * 24:47 6 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 0 4 4 0 2 3 0 0 1 5 88 K. Jones 23:32 8 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 2/3 66.7% 1 5 6 2 1 0 1 0 0 21 TOTAL 200:00 75 21/43 48.8% 21/43 48.8% 8/19 42.1% 9/15 60% 8 23 31 19 25 15 6 4 74