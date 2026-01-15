Πήγε στην Τουρκία και μετρούσε 10 ήττες στα 10 φετινά εκτός έδρας ματς στη Euroleague. Όμως η Μπασκόνια άλλαξε ρότα και έτσι επικράτησε με 89-75 της Εφές για να ανέβει στο 8-14 και να ρίξει στο 6-16 τους ηττημένους.
Από την πλευρά των νικητών ο Φόρεστ είχε 17 πόντους με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Κούρουκς μέτρησε 18 πόντους και 5 ριμπάουντ. Τελείωσε με 4/4 τρίποντα ο Λετονός. Στον αντίποδα ο Κορντινιέ είχε 11 πόντους.
Έκτη σερί ήττα για το σύνολο του Λάσο.
Eφές - Μπασκόνια: Το ματς
Με το καλάθι του Γουάιλερ Μπαμπ στα μέσα της πρώτης περιόδου, η Εφές έκανε το 12-9, όμως η Μπασκόνια πήρε γρήγορα τα ηνία και με τον Ρατζεβίτσιους έγραψε το 16-20. Ο Κούρουκς διαμόρφωσε το 20-23 στο τέλος της περιόδου.
O Σμιτς ισοφάρισε σε 34-34 στο 15', ενώ ο Κορντινιέ έκανε το 39-38, αφού καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ. Με 5/15 τρίποντα σούταραν στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι.
To ματς συνέχισε να είναι αμφίρροπο,με τον Μπομπουά να κάνει το 52-51. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 59-58 στο τέλος της περιόδου. Η Μπασκόνια πάτησε γκάζι και με τον Λουάου Καμπαρό έγραψε το 65-72 στο 35'. Ο Σιμονς σκόραρε για το 68-76 στο 38', ενώ ο Φόρεστ έκανε το 73-81 στο 39' και κλείδωσε το διπλό.
MVP: Ο Φόρεστ τελείωσε με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Κούρουκς με 18 πόντους.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Κορντινιέ είχε 11 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/4 τρίποντα του Κούρκους.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Μπασκόνια είχε νικήσει με 86-75.
|Anadolu Efes Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|R. Beaubois
|08:19
|9
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|1
|0
|-1
|6
|2
|S. Hazer
|05:50
|3
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-1
|8
|3
|J. Loyd *
|28:30
|12
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|1/4
|25%
|3/5
|60%
|0
|1
|1
|2
|3
|2
|0
|1
|13
|11
|5
|S. Lee *
|19:37
|2
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|1
|0
|1
|2
|2
|2
|0
|1
|-6
|3
|8
|N. Weiler-Babb *
|24:21
|4
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|5
|4
|1
|1
|0
|3
|3
|10
|I. Cordinier
|19:36
|11
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|4
|0
|1
|0
|0
|13
|13
|11
|R. Smits
|14:53
|10
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|8
|8
|13
|B. Dessert *
|10:37
|6
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|5
|15
|P. Dozier
|13:44
|4
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|0
|5
|21
|C. Swider
|06:14
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|E. Osmani *
|24:47
|6
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|0
|2
|3
|0
|0
|1
|5
|88
|K. Jones
|23:32
|8
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|1
|5
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|21
|TOTAL
|200:00
|75
|21/43
|48.8%
|21/43
|48.8%
|8/19
|42.1%
|9/15
|60%
|8
|23
|31
|19
|25
|15
|6
|4
|74
|Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Paolo Galbiati
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|1
|M. Diakite
|13:52
|3
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|K. Simmons *
|23:33
|14
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|14
|3
|M. Nowell
|11:48
|5
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|7
|4
|R. Villar
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|E. Omoruyi
|17:34
|4
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0
|4
|4
|4
|1
|1
|0
|1
|8
|7
|R. Kurucs *
|26:00
|18
|0/5
|0%
|0/4
|0%
|6/6
|100%
|6/6
|100%
|2
|3
|5
|0
|2
|1
|0
|0
|17
|9
|T. Luwawu-Cabarrot
|21:58
|15
|4/7
|57.1%
|1/5
|20%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|2
|0
|0
|8
|10
|M. Spagnolo
|13:26
|2
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|11
|T. Forrest *
|26:01
|17
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|6/6
|100%
|6/6
|100%
|0
|6
|6
|7
|2
|1
|2
|1
|32
|17
|G. Radzevicius *
|23:14
|3
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|1
|2
|1
|2
|0
|6
|18
|K. Diop *
|18:44
|6
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|2
|1
|1
|7
|25
|C. Frisch
|03:50
|2
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|TOTAL
|200:00
|89
|17/33
|51.5%
|10/28
|35.7%
|25/27
|92.6%
|25/27
|92.6%
|9
|27
|36
|22
|20
|14
|7
|2
|106
