Εφές - Μπασκόνια 75-89: Πρώτη εκτός έδρας νίκη οι Βάσκοι

Νίκος Καρφής
Η Μπασκόνια άντεξε στο τέλος και επικράτησε με 89-75 της Εφές στην Τουρκία. Πρώτη εκτός έδρας νίκη.

Πήγε στην Τουρκία και μετρούσε 10 ήττες στα 10 φετινά εκτός έδρας ματς στη Euroleague. Όμως η Μπασκόνια άλλαξε ρότα και έτσι επικράτησε με 89-75 της Εφές για να ανέβει στο 8-14 και να ρίξει στο 6-16 τους ηττημένους.

Από την πλευρά των νικητών ο Φόρεστ είχε 17 πόντους με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Κούρουκς μέτρησε 18 πόντους και 5 ριμπάουντ. Τελείωσε με 4/4 τρίποντα ο Λετονός. Στον αντίποδα ο Κορντινιέ είχε 11 πόντους.

Έκτη σερί ήττα για το σύνολο του Λάσο.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Eφές - Μπασκόνια: Το ματς

Με το καλάθι του Γουάιλερ Μπαμπ στα μέσα της πρώτης περιόδου, η Εφές έκανε το 12-9, όμως η Μπασκόνια πήρε γρήγορα τα ηνία και με τον Ρατζεβίτσιους έγραψε το 16-20. Ο Κούρουκς διαμόρφωσε το 20-23 στο τέλος της περιόδου.

 

O Σμιτς ισοφάρισε σε 34-34 στο 15', ενώ ο Κορντινιέ έκανε το 39-38, αφού καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ. Με 5/15 τρίποντα σούταραν στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι.

To ματς συνέχισε να είναι αμφίρροπο,με τον Μπομπουά να κάνει το 52-51. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 59-58 στο τέλος της περιόδου. Η Μπασκόνια πάτησε γκάζι και με τον Λουάου Καμπαρό έγραψε το 65-72 στο 35'. Ο Σιμονς σκόραρε για το 68-76 στο 38', ενώ ο Φόρεστ έκανε το 73-81 στο 39' και κλείδωσε το διπλό.

MVP: Ο Φόρεστ τελείωσε με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Κούρουκς με 18 πόντους.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Κορντινιέ είχε 11 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/4 τρίποντα του Κούρκους.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Μπασκόνια είχε νικήσει με 86-75.

Anadolu Efes IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1R. Beaubois08:1993/650%3/650%1/1100%0/00%02203010-16
2S. Hazer05:5030/10%0/10%1/250%0/00%00002000-18
3J. Loyd *28:30123/650%3/650%1/425%3/560%011232011311
5S. Lee *19:3721/520%1/520%0/10%0/20%10122201-63
8N. Weiler-Babb *24:2140/20%0/20%1/333.3%1/250%1235411033
10I. Cordinier19:36111/250%1/250%3/560%0/00%044401001313
11R. Smits14:53103/560%3/560%1/250%1/1100%1122201088
13B. Dessert *10:3763/3100%3/3100%0/00%0/00%2240110055
15P. Dozier13:4442/540%2/540%0/00%2/2100%0110212005
21C. Swider06:1400/00%0/00%0/00%0/00%0110100000
24E. Osmani *24:4762/540%2/540%0/00%2/2100%0440230015
88K. Jones23:3283/3100%3/3100%0/00%2/366.7%15621010021
TOTAL200:007521/4348.8%21/4348.8%8/1942.1%9/1560%823311925156474

Kosner Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Paolo GalbiatiMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
1M. Diakite13:5231/250%0/20%1/250%1/250%123021102
2K. Simmons *23:33143/560%2/450%2/2100%2/2100%1014331014
3M. Nowell11:4850/00%1/333.3%2/2100%2/2100%022221007
4R. Villar00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
5E. Omoruyi17:3440/10%0/30%4/4100%4/4100%044411018
7R. Kurucs *26:00180/50%0/40%6/6100%6/6100%2350210017
9T. Luwawu-Cabarrot21:58154/757.1%1/520%4/580%0/00%022122008
10M. Spagnolo13:2621/250%0/20%0/00%0/00%011211000
11T. Forrest *26:01174/580%1/250%6/6100%6/6100%0667212132
17G. Radzevicius *23:1430/10%1/250%0/00%0/00%314121206
18K. Diop *18:4463/475%0/00%0/00%0/00%033122117
25C. Frisch03:5021/1100%0/10%0/00%0/00%112010002
TOTAL200:008917/3351.5%10/2835.7%25/2792.6%25/2792.6%9273622201472106
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     