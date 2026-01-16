Γιασικεβίτσιους: «Η Βαλένθια είναι η πιο γρήγορη ομάδα στη EuroLeague»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εκθείασε τη Βαλένθια λίγο πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της EuroLeague και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την τουρκική ομάδα, τοποθετήθηκε για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα είπε:

«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιβραδύνουμε τη Βαλένθια, την πιο γρήγορη ομάδα στην Εuroleague. Παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Με την ταχύτητά τους βγάζουν ομάδες από τα παιχνίδια με κίνηση. Έπειτα, πρέπει να καταλάβουμε πώς θα τους επιτεθούμε καλύτερα».