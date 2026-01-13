Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε και θα μείνει στον πάγκο της τουρκικής ομαδας για τα υπόλοιπα τρία χρόνια.

Δεν το κουνάει από την πόλη ο Σάρας! Υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και θα συνεχίσει να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Φενέρμπαχτσε μέχρι το 2029.

Αυτή η κίνηση δείχνει από τη διοίκηση του συλλόγου, πως υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του προπονητή που «οδήγησε» την τούρκικη ομάδα ως την κορυφή της Ευρώπης τη σεζόν (2024-25), έπειτα από το 2017.

Με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, θα συμπληρώσει πέντε χρόνια στο πάγκο της ομάδας και θα γράψει το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία της Φενέρμπαχτσε.

Θυμίζουμε πως η πρωταθλήτρια Τουρκίας, είναι έτοιμη να βάλει την υπογραφή της, προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό της και με την EuroLeague για τα επόμενα 10 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Ο προπονητής μας, Šarūnas Jasikevičius, θα παραμείνει στη Fenerbahçe Beko για άλλα 3 χρόνια!

Ο σύλλογός μας κατέληξε σε συμφωνία ενός έτους με τον Šarūnas Jasikevičius, ο οποίος είναι ο προπονητής της ανδρικής ομάδας μπάσκετ Fenerbahçe Beko, η οποία κυνηγά μεγάλους στόχους αυτή τη σεζόν και είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές των ιστορικών μας επιτυχιών. Ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να είναι επωφελής για τον σύλλογό μας και τον προπονητή μας, Šarūnas Jasikevičius, και του ευχόμαστε σεζόν γεμάτες νίκες και πρωταθλήματα.»

