Oλυμπιακός: Το κάλεσμα στον κόσμο του για το «Together We Fly» στο Κάουνας

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε τις λεπτομέρειες στον κόσμο της για το ταξίδι στο Κάουνας και το ματς με τη Ζάλγκιρις και κάλεσε τους φιλάθλους της να κλείσουν θέση.

Στις 25 Φλεβάρη ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ζάλγκριρις στο Κάουνας. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ κάλεσε τον κόσμο να κλείσει τη θέση του στο πρόγραμμα Together We Fly για το Κάουνας και να ταξιδέψουν παρέα με την αποστολή των Πειραιωτών στη Λιθουανία. Έδωσε πληροφορίες για τα πακέτα.

Αναλυτικά

Γίνε κι εσύ μέλος της «ερυθρόλευκης» αποστολής και στήριξε την ομάδα μας στην προσπάθεια για ένα ακόμα μεγάλο διπλό!

Κλείσε τη θέση σου στο ταξίδι του Together We Fly στη Λιθουανία για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις (25/02), ταξίδεψε μαζί με την ομάδα και συνδύασε μοναδικές μπασκετικές στιγμές με την εμπειρία ενός πανέμορφου προορισμού.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ & TRANSFER μέσω MARINE TOURS

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου , σημείο συνάντησης στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» για το check in στην AEGEAN στις 14.30, ώρα αναχώρησης στις 17.00.

Διανυκτέρευση 1 βράδυ στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου μεταφορά από το ξενοδοχείο προς τη Ζalgirio Arena για την παρακολούθηση του αγώνα ZALGIRIS-OLYMPIACOS BC με ώρα έναρξης 20:00.

Μετά το τέλος του αγώνα απευθείας μετάβαση στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Πακέτο επιλογής Α : 590€ ανά άτομο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο του αγώνα (χωρίς διαμονή και μεταφορές, σε ξενοδοχείο δικής σας επιλογής).

Πακέτο επιλογής Β MARINE TOURS : 775€ ανά άτομο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, μία διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο προτεινόμενο ξενοδοχείο RADISSON KAUNAS HOTEL 4* και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο επιλογής C MARINE TOURS : 790€ ανά άτομο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, μία διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό στο προτεινόμενο ξενοδοχείο RADISSON KAUNAS HOTEL 4* και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο B,C // Ασφάλεια αστικής ευθύνης // Συνοδός εκδρομής.