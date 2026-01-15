Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε την πρωτοβουλία σε ένα τάιμ άουτ του Ολυμπιακού, να εξηγήσει στους συμπαίκτες του τι έπρεπε να κάνουν με βάση την αντιμετώπιση της Παρτίζαν και δικαιώθηκε στην αμέσως επόμενη κατοχή στο παρκέ!

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από την έδρα της Παρτίζαν, δείχνοντας την ανωτερότητά του στο παρκέ, σε ένα ματς που ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε για ακόμα μία φορά το υψηλό του μπασκετικό IQ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέτρεψε στον Γάλλο σούπερ σταρ να πει τη γνώμη του σε ένα τάιμ άουτ, με βάση την αντιμετώπιση της Παρτίζαν πάνω του, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον παίκτη του και στην κατανόησή του για τα όσα συμβαίνουν στο παρκέ.

«Πιστεύετε ότι θα βγουν με hedge out πάνω μου, αλλά παίζουν under. Μην έρχεστε πάνω μου, περιμένετε. Περιμένετε να δείτε αν θα πάνε under ή όχι. Αν δεν το κάνουν, τότε κάντε ένα βήμα και θα σας βρω εγώ» είπε ο Φουρνιέ, προσπαθώντας να δώσει στους συμπαίκτες του τη σωστή κατεύθυνση για τις θέσεις τους στο παρκέ.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τι συνέβη. Ο Ολυμπιακός τρέχει συχνά ένα σύστημα που βασίζεται στο σκριν του ψηλού πάνω στην μπάλα και στο κόψιμο ενός παίκτη στις 45 μοίρες. Ένα play που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει λανσάρει όλα αυτά τα χρόνια στον Πειραιά (ελευθέρωνε πολλές φορές έτσι τον Κάνααν) και πολλές φορές δίνει λύσεις με αρκετές διαφορετικές παραλλαγές ως προς την εκτέλεση.

Στην προκειμένη περίπτωση, βλέπουμε πως ο Γουόρντ τρέχει αυτοματοποιημένα στις 45 μοίρες, όμως ο ψηλός της Παρτίζαν δε βγαίνει δυναμικά πάνω στον Φουρνιέ. Ο Μπόνγκα ακολουθεί τον Γάλλο μετά το σκριν και έτσι δε δημιουργείται η απαιτούμενη ανισορροπία, μιας και ο Μαρίνκοβιτς (ο παίκτης του Γουόρντ) ακολουθεί πιστά τον παίκτη του.

Το play του Ολυμπιακού πριν το τάιμ άουτ του Φουρνιέ

Και έπειτα, ήρθε το τάιμ άουτ. Ο Φουρνιέ μίλησε στους συμπαίκτες του, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ στο φινάλε της μίνι σύσκεψης, φαίνεται να λέει στον Γουόρντ να περιμένει για να διαβάσει καλύτερα τη φάση.

Στην αμέσως επόμενη κατοχή, ο Ολυμπιακός ξανά με χειριστή τον Φουρνιέ προσπαθεί να τρέξει το ίδιο play. Η Παρτίζαν πάει σε δυναμικό hedge out, αλλά θα παρατηρήσετε πως ο Γουόρντ δεν έχει ξεκινήσει την κίνησή του, παριμένοντας στο high post να διαβάσει την αντιμετώπιση των Σέρβων.

Το play του Ολυμπιακού μετά το τάιμ άουτ

Ο Φουρνιέ με ντρίπλα πηγαίνει προς τα αριστερά, ο Γουόρντ ξεκινάει την κίνησή του στις 45 μοίρες και παρότι ο Χολ δεν κάνει δυναμικό βύθισμα στη ρακέτα, ο Μαρίνκοβιτς πρέπει να επιλέξει. Αν μείνει κολλημένος στον παίκτη του, όπως πριν, ο Φουρνιέ έχει διάδρομο να πάει προς το καλάθι.

Η εξέλιξη της φάσης με τον Μαρίνκοβιτς να αφήνει τον Γουόρντ

Ο Σέρβος μένει στο high post για να καλύψει και παρότι ο Γουόρντ δεν έχει ξεκάθαρο σουτ, μιας και ο Χολ δε βυθίστηκε άμεσα, η επίθεση του Ολυμπιακού λειτουργεί. Ο Γουόρντ βάζει την μπάλα στο παρκέ για να επιτεθεί στο close out, έχοντας αποκτήσει πλεονέκτημα και η φάση ολοκληρώνεται με το εύστοχο τρίποντο του Γουόκαπ από τη γωνία.