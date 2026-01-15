Γκραντ: «Ξέρω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε και θα το κάνουμε»

Στο κομμάτι της βελτίωσης στάθηκε ο Τζέριαν Γκραντ, αμέσως μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν (85-78), στο Μόναχο.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Μπάγερν με 85-78 στο Μόναχο, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Αμέσως μετά την αναμέτρηση, ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε στην κάμερα της NOVA και αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν να πάρουν τη νίκη οι «πράσινοι», καθώς σχολίασε και το ρεκόρ του Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέριαν Γκραντ:

«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, στο τέλος της ημέρας έβαλαν τα σουτ, εμείς όχι. Είχαμε αρκετό ταλέντο για να πάρουμε το ματς αλλά δεν το κάναμε.

Νιώθαμε ότι έπρεπε να πάρουμε το ματς. Ήταν σημαντικό και κρίσιμο όταν προηγηθήκαμε με 6-7 πόντους, αλλά δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε αυτό το πλεονέκτημα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Ξέρω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε και θα το κάνουμε».

Για τον Σλούκα και τις 2.000 ασίστ, ανέφερε: «Είναι από τους καλύτερους στην ιστορία της EuroLeague, αυτό το ρεκόρ τα λέει όλα».



