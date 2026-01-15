Σαμοντούροβ στο Gazz Floor by Novibet: «Να βρούμε τι λείπει και να το βγάλουμε στο παιχνίδι»

Στο τι έφταιξε και έχασε ο Παναθηναϊκός, καθώς και στην ατμόσφαιρα των φίλων των «πρασίνων», αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στο Gazz Floor by Novibet.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μίλησε αμέσως μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν (85-78) στο Gazz Floor By Novibet και αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουν οι «πράσινοι», ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ:

Για το τι έγινε στην τέταρτη περίοδο: «Δεν ήμασταν τόσο καλοί στο τελευταίο δεκάλεπτο, όσο στα τρία προηγούμενα. Δεν ξέρω πού ακριβώς έφταιξε αυτό, πρέπει να το δούμε στο βίντεο και να το δουλέψουμε στην προπόνηση, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι και να κερδίσουμε τα επόμενα ματς, την επόμενη φορά».

Γι το τι δεν πήγε καλά τακτικά: «Σε όλο το παιχνίδι ήμασταν καλοί, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο ήμασταν μια τελείως διαφορετική ομάδα, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση».

Για την ατμόσφαιρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού: «Ήταν κάτι πολύ μοναδικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους ήρθαν από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού για να μας στηρίξουν. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα».

Για το πιστεύει πως λείπει από τον Παναθηναϊκό: «Δεν ξέρω τι ακριβώς μας λείπει, πιστεύω όμως ότι πρέπει να το δουλέψουμε στην προπόνηση, να το βρούμε και να το βγάλουμε στο παιχνίδι».