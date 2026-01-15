Η Μονακό θριάμβευσε στο Παρίσι, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να επικρατεί της Παρί με 87-95 και να φτάνει τις 6 σερί νίκες.

Η Μονακό είναι ασταμάτητη το τελευταίο διάστημα, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να φτάνει τις 6 σερί νίκες μετά το «διπλό» της στον γαλλικό εμφύλιο απέναντι στην Παρί (87-95).

Η Παρί επέστρεψε από το -12 δύο φορές, όμως στο τέλος η Μονακό είχε τις λύσεις και έφτασε στη νίκη, με την οποία ανέβηκε στο 15-7. Οι Παριζιάνοι την ίδια ώρα υποχώρησαν στο 7-14.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ντιάλο, 11 ο Μίροτιτς, 12 ο Οκόμπο και 10 ο Στράζελ.

Ο Ιφί, ο οποίος στο τέλος αποβλήθηκε με 5 φάουλ, είχε 19 πόντους, με τον Ρόντεν να προσθέτει 17 και τον Στίβενς 11.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 43-52, 64-76, 87-95