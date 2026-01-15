Παρί - Μονακό 87-95: Τρένο με 6 σερί νίκες η ομάδα του Σπανούλη
Η Μονακό είναι ασταμάτητη το τελευταίο διάστημα, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να φτάνει τις 6 σερί νίκες μετά το «διπλό» της στον γαλλικό εμφύλιο απέναντι στην Παρί (87-95).
Η Παρί επέστρεψε από το -12 δύο φορές, όμως στο τέλος η Μονακό είχε τις λύσεις και έφτασε στη νίκη, με την οποία ανέβηκε στο 15-7. Οι Παριζιάνοι την ίδια ώρα υποχώρησαν στο 7-14.
Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ντιάλο, 11 ο Μίροτιτς, 12 ο Οκόμπο και 10 ο Στράζελ.
Ο Ιφί, ο οποίος στο τέλος αποβλήθηκε με 5 φάουλ, είχε 19 πόντους, με τον Ρόντεν να προσθέτει 17 και τον Στίβενς 11.
Τα δεκάλεπτα: 23-27, 43-52, 64-76, 87-95
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.