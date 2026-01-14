Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω tweet, απάντησε στς δηλώσεις του Βίκτορ Γουεμπανιάμα και του έκανε πρόσκληση να βρεθεί στο «Telekom Center Athens».

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ρωτήθηκε αμέσως μετά την ήττα των Σπερς από τους Θάντερ για τις πιο καυτές έδρες και ξεχώρισε το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Γουεμπανιάμα: «Η έδρα του Παναθηναϊκού είναι η πιο εντυπωσιακή»

«Η έδρα που ξεχωρίζει είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, απάντησε στον Γάλλο σούπερ σταρ μέσω ενός βιντεάκι στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο twitter, που φαίνεται ο ίδιος να αγωνίζεται με τα χρώματα της Βιλερμπάν, στο «Telekom Center Athens» και του έκανε ανοιχτή πρόσκληση να βρεθεί στο γήπεδο αναφέροντας.

«Εκτιμάμε τον σεβασμό. Το σπίτι μας σε περιμένει, όποτε αποφασίσεις να το επισκεφτείς».