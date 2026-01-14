Γουεμπανιάμα: «Η έδρα του Παναθηναϊκού είναι η πιο εντυπωσιακή»

O Bίκτορ Γουεμπανιάμα ξεχώρισε την έδρα του Παναθηναϊκού ως την πιο εντυπωσιακή που έχει παίξει.

Οι Σπερς αυτή τη φορά δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους Θάντερ που είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Μετά το τέλος του ματς ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ρωτήθηκε για τις πιο καυτές έδρες και ξεχώρισε το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Η έδρα που ξεχωρίζει είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή».

«Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Ευρώπη που στηρίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά στους οπαδούς τους. Στο μυαλό μου έρχεται μια ομάδα στη Γαλλία, η Λε Πορτέλ. Έχουν από τους καλύτερους οπαδούς στο πρωτάθλημα και κάθε σεζόν καταφέρνουν με το ζόρι να μείνουν στην πρώτη κατηγορία, επειδή έχουν τόση μεγάλη ενέργεια. Δεν έχουν την καλύτερη ομάδα, αλλά η κουλτούρα τους είναι τρελή. Είναι μια ομάδα που δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τους οπαδούς της», ανέφερε.