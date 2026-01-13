Μόντε Μόρις: Με ειδική μπότα η πρώτη του ανάρτηση μετά τον τραυματισμό
Ο Μόντε Μόρις ήταν ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό να τραυματίζεται στο παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερν και να μένει εκτός για το επόμενο χρονικό διάστημα.
- Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις
- Τα παιχνίδια στα οποία αναμένεται να μην αγωνιστεί ο Μόρις
- Τι είναι η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου που υπέστη ο Μόρις - Πόσο υπολογίζεται το διάστημα αποθεραπείας του
Συγκεκριμένα ο Μόντε Μόρις υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, ενώ δεν υπάρχει κάποιο οστικό οίδημα. Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα τον στερηθεί από τη δράση περίπου 4 εβδομάδες, με τον ίδιο να έχει ήδη ξεκινήσει την αποθεραπεία του, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.
Πάντως για την ώρα ο Μόντε Μόρις είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί μια ειδική μπότα, ώστε να προστατέψει το πόδι του, με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού να κάνει μια σχετική ανάρτηση από το σαλόνια του με το δεμένο του αστράγαλο.
Να σημειωθεί πως ο Μόντε Μόρις συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα αισιόδοξο μήνυμα, καθώς έγραψε πως «επιστρέφω σύντομα».
Το στόρι του Μόντε Μόρις:
