Ο Μόντε Μόρις έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο.

Ο Μόντε Μόρις ήταν ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό να τραυματίζεται στο παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερν και να μένει εκτός για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα ο Μόντε Μόρις υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, ενώ δεν υπάρχει κάποιο οστικό οίδημα. Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα τον στερηθεί από τη δράση περίπου 4 εβδομάδες, με τον ίδιο να έχει ήδη ξεκινήσει την αποθεραπεία του, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

Πάντως για την ώρα ο Μόντε Μόρις είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί μια ειδική μπότα, ώστε να προστατέψει το πόδι του, με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού να κάνει μια σχετική ανάρτηση από το σαλόνια του με το δεμένο του αστράγαλο.

Να σημειωθεί πως ο Μόντε Μόρις συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα αισιόδοξο μήνυμα, καθώς έγραψε πως «επιστρέφω σύντομα».