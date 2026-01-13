Η Παρτίζαν θα παραταχθεί κόντρα στον Ολυμπιακό την Τετάρτη (14/1, 20:30) χωρίς τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Στέρλινγκ Μπράουν.

Σε απόγνωση βρίσκονται στην Παρτίζαν, καθώς ο Ζοάν Πενιαρόγια μετά τον Σέικ Μίλτον, έχασε από τον αγώνα της Τετάρτης (14/1, 20:30) με τον Ολυμπιακό στην σάλα «Αλεξάντερ Νίκολιτς» τον Τζαμπάρι Παρκέρ και τον Στέρλινγκ Μπράουν.

Δεν έφτανε λοιπόν που η ομάδα βγήκε στην αγορά για παίκτη, ώστε να αντικαταστήσει τον Μίλτον καλείται να αγωνιστεί απέναντι στην ελληνική ομάδα χωρίς τον Πάρκερ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι και δεν θα αγωνιστεί, αλλά και τον Στέρλινγκ Μπράουν, που ταλαιπωρείται από ίωση.

«Ο Τζαμπάρι (Πάρκερ) τελείωσε νωρίς την προπόνηση επειδή έχει πρόβλημα με το πόδι του και δεν θα αγωνιστεί, ενώ ο Στέρλινγκ (Μπράουν) είναι άρρωστος και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό» υποστήριξε ο Ζοάν Πενιαρόγια που έδειχνε προβληματισμένος με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός μίλησε και για την κατάσταση του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος μετράει αντίστροφα για να πατήσει παρκέ.

«Ο Κάρλικ Τζόουνς είναι καλά, ελπίζω ότι σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες θα μπορεί να είναι μαζί μας. Δεν είναι ρεαλιστικό να παίξει πριν από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου» υπογράμμισε.

Όσο για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, παρατήρησε: «Το πλάνο μας είναι να παίξουμε δυναμικά. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Έχει ποιοτικούς παίκτες και έναν πολύ καλό προπονητή. Πρόθεση μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί για όλο το παιχνίδι και όχι μόνο για ένα ημίχρονο» .

Κλείνοντας ο Πενιαρόγια έκανε έναν μίνι-απολογισμό εξηγώντας πως στο διάστημα που βρίσκεται στην ομάδα υπάρχουν πολοί τραυματισμοί και χρειάζεται να επιστρέψουν όλοι για να υπάρξουν καλά αποτελέσματα.