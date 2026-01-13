Ορίστηκαν οι τρεις διαιτητές που θα βρεθούν στο «Aleksandar Nikolic Hall» για το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Βελιγράδι όπου το βράδυ της Τετάρτης (14/1, 20:30) θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

H διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε μία ημέρα πριν από το παιχνίδι και τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα κληθούν να σφυρίξουν την εν λόγω αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Εμίν Μογκούλκοτς, τον Αρτούρας Σούκις και τον Σαούλιος Ράσις.