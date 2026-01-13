Ολυμπιακός: Αυτοί «σφυρίζουν» το παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι
Ορίστηκαν οι τρεις διαιτητές που θα βρεθούν στο «Aleksandar Nikolic Hall» για το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Βελιγράδι όπου το βράδυ της Τετάρτης (14/1, 20:30) θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την 22η αγωνιστική της Euroleague.
H διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε μία ημέρα πριν από το παιχνίδι και τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα κληθούν να σφυρίξουν την εν λόγω αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Εμίν Μογκούλκοτς, τον Αρτούρας Σούκις και τον Σαούλιος Ράσις.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.