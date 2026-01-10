Μόντε Μόρις: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο γκαρντ του Ολυμπιακού
Ο Μόντε Μόρις ήταν ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού στο παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερν.
- Μπαρτζώκας για Μόντε Μόρις: «Φαίνεται πως πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα»
- Βεζένκοφ: «Έχουμε βαθύ πάγκο, όλοι είναι σημαντικοί για εμάς»
- Κερδίζει, αλλά οι τραυματισμοί δεν τον αφήνουν να ησυχάσει
Ο Αμερικανός γύρισε το πόδι του και αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος, γεγονός που προκάλεσε μια παγωμάρα στο ΣΕΦ.
Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Μόντε Μόρις αποχώρησε και από το ΣΕΦ, με τον Αμερικανό, αφού πρώτα μίλησε με τους συμπαίκτες του, να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μόντε Μόρις αναμένεται να γίνουν γνωστά είτε αργά το βράδυ, είτε το πρωί του Σαββάτου.
