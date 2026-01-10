Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ του ΣΕΦ, με τον Αμερικανό να μεταβαίνει απευθείας στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο Μόντε Μόρις ήταν ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού στο παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερν.

Ο Αμερικανός γύρισε το πόδι του και αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος, γεγονός που προκάλεσε μια παγωμάρα στο ΣΕΦ.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Μόντε Μόρις αποχώρησε και από το ΣΕΦ, με τον Αμερικανό, αφού πρώτα μίλησε με τους συμπαίκτες του, να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μόντε Μόρις αναμένεται να γίνουν γνωστά είτε αργά το βράδυ, είτε το πρωί του Σαββάτου.