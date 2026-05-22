Το πρόβλημα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο: Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Παπανικολάου έχουν μαζί μόλις 3 πόντους

Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Φενέρμπαχτσε μπροστά στο σκορ με 33-24, παίρνοντας μόλις 3 πόντους συνολικά από τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ και Κώστα Παπανικολάου.

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί απέναντι στη Φενέρμπαχτσε την πρόκρισή του στον τελικό του Final Four της EuroLeague, μπροστά σε 14.000 οπαδούς του που έχουν δώσει δυναμικό παρών στο Telekom Center Athens.

Οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 33-24, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως να χτίσουν διαφορά ασφαλείας απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πήρε μόλις 3 πόντους συνολικά από τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ και Κώστα Παπανικολάου.

Ο Σέρβος σέντερ είχε 0/2 δίποντα, ο Φουρνιέ πέτυχε 1 πόντο με 0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα και 1/2 βολές, ο Βεζένκοβ έμεινε στους 2 πόντους με 1/3 δίποντα και 0/1 τρίποντο, ενώ ο Παπανικολάου είχε 0/1 τρίποντο.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».