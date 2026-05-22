Ο Ναντίρ Ιφί εντυπωσιάστηκε από την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στο «Telekom Center Athens» και έσπευσε να το σχολιάσει.

Ο Γάλλος γκαρντ της Παρί δεν... πίστευε στα μάτια του βλέποντας την εικόνα στο «T-Center» το οποίο είχε κατακλυστεί από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με την Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από 13.000 οπαδοί των «ερυθρολεύκων» είχαν βρεθεί στο γήπεδο, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Ιφί.

«Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ χωρίς να παίζει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Είναι ΤΡΕΛΟ» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Thousands of Oly fans in Oaka without Pana playing the F4 is CRAZY

— Nadir Hifi (@thenadirhifi) May 22, 2026

