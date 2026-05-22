Για δεύτερη φορά πριν από αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η Φενέρμπαχτσε έριξε τα... πυρά της στη EuroLeague.

Η Φενέρμπαχτσε εξέφρασε με έντονο τρόπο τα παράπονά της για το θέμα των εισιτηρίων του Final Four στο Telekom Center Athens, όπως σας είχε μεταφέρει και το Gazzetta.

Συγκεκριμένα, ο Τσεμ Τσιριτσί που αποτελεί μέλος του Δ.Σ της Φενέρ μιλώντας στo SSport, χαρακτήρισε ντροπιαστική την διοργάνωση.

«Δυστυχώς είναι η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας», είπε μεταξύ άλλων το μέλος του Δ.Σ. της Φενέρμπαχτσε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει ωστόσο από την τουρική πλευρά πριν από ματς του Ολυμπιακού. Εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron είχε αναβληθεί η αναμέτρηση της regular season στο ΣΕΦ ανάμεσα στις δύο ομάδες με τον Τσιριτσί να αναφέρεται ξανά στη διοργάνωση αφήνοντας αιχμές.

«Δύο ώρες πριν από τον αγώνα, οι εκπρόσωποι της EuroLeague μάς ενημέρωσαν πως, λόγω της απόφασης ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το παιχνίδι ακυρώνεται και μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία. Αμέσως ήρθαμε σε επαφή με όλους τους αρμόδιους και προτείναμε να διεξαχθεί ο αγώνας αύριο (σήμερα). Όμως η πρότασή μας απορρίφθηκε, επειδή ομάδες της ίδιας πόλης (Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός) δεν μπορούν να παίξουν την ίδια μέρα. Κι όμως στο παρελθόν, σε αντίστοιχες ιδιαίτερες περιπτώσεις, είχαμε αγωνιστεί την ίδια ημέρα με την Αναντολού Εφές.

Ήρθαμε από την Τουρκία, υπάρχει απώλεια χρόνου και κόστους. Καταθέσαμε νέα πρόταση για διεξαγωγή του ματς το Σάββατο, όμως και αυτή απορρίφθηκε λόγω του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Θα μπορούσε να αναβληθεί εκείνος ο αγώνας, όμως μας είπαν ότι αυτό δεν είναι δυνατό, επειδή η ΑΕΚ έχει υποχρεώσεις στο Basketball Champions League. Όλες οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν.

Απόψε υπάρχει το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες με χθες. Χθες, η αναβολή έγινε για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων, βάσει κυβερνητικής απόφασης. Τι θα αλλάξει σήμερα ώστε αυτός ο αγώνας να διεξαχθεί; Αν τελικά παιχτεί, τότε δεν μιλάμε για ζήτημα ασφαλείας, αλλά για πρόβλημα που σχετίζεται με τη διαρροή νερού στο γήπεδο του Ολυμπιακού.

Ήδη από το πρωί έχουμε στείλει τα απαραίτητα έγγραφα και έχουμε καταθέσει την ένστασή μας στην EuroLeague. Θα παρακολουθήσουμε στενά το αποψινό ματς, γιατί θα αποτελέσει ένδειξη. Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ. Αν όμως κάποιοι θέλουν να παίξουν σκάκι, να ξέρουν πως και στο σκάκι είμαστε καλοί», είχε πει χαρακτηριστικά.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

