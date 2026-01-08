Η Ρεάλ Μαδρίτης για λόγους ασφαλείας θα παίξει κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ χωρίς κόσμο στη Movistar Arena της Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Πέμπτης (8/1, 21:45) για την 21η αγωνιστική της Euroleague στην «παγωμένη» Movistar Arena σ’ ένα άχαρο σκηνικό άδειων εξεδρών!

Όταν οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο βγουν στο γήπεδο θα βιώσουν ένα... ξεχασμένο συναίσθημα, από την εποχή του υγειονομικού πρωτοκόλλου της COVID-19. Ενός άδειου γηπέδου, χωρίς οπαδούς σε μια ψυχρή ατμόσφαιρα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να κλείσει το γήπεδο, από τη στιγμή που η Κρατική Επιτροπή κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό κήρυξε τον αγώνα υψηλού κινδύνου, ακολουθώντας τις συστάσεις της Αστυνομίας. «Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό λόγω του διεθνούς πλαισίου», τόνισε το Υπουργείο Εσωτερικών .

Άλλωστε, η Μακάμπι έπαιξε ήδη «κεκλεισμένων των θυρών» στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» εναντίον της Μπαρτσελόνα την περασμένη Τρίτη (6/1). Η Χάποελ Τελ Αβίβ, η δεύτερη ισραηλινή ομάδα στην EuroLeague, έπαιξε κι εκείνη τον αγώνα της εναντίον της Βαλένθια στην άδεια Roig Arena.

«Είναι ένα ασυνήθιστο παιχνίδι στο οποίο πρέπει να βρούμε το κίνητρο, την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα μέσα μας, επειδή δεν θα έχουμε την υποστήριξη των οπαδών μας», δήλωσε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα παίξει χωρίς τον κόσμο της για πρώτη φορά μετά από 1.681 ημέρες.

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν στις 2 Ιουνίου 2021, στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών των playoffs της Liga Endesa εναντίον της Γκραν Κανάρια. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στην έναρξη των ημιτελικών εναντίον της Βαλένθια, 1.000 οπαδοί μπόρεσαν να παρευρεθούν, καθισμένοι στις δυο πλευρές του γηπέδου, διατηρώντας μια ασφαλή απόσταση.

Δεκαπέντε μήνες είχαν περάσει από τον αγώνα εναντίον της Σαραγόσα (8 Μαρτίου 2020), τον τελευταίο με οπαδούς παρόντες πριν ο κόσμος κλείσει λόγω της πανδημίας COVID-19 σε όλα τα γήπεδα.