Ιταλία: Αρμάνι και Βίρτους πήραν τις νίκες
Η Βίρτους πραμένει στην κορυφή της Ιταλίας, με την ομάδα της Μπολόνια να επικρατεί εκτός έδρας της Σάσαρι (73-80) και να φτάνει τις 4 σερί νίκες.
Κομβικό ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, όπου η Βίρτους έτρεξε επιμέρους 15-30 και έφερε τούμπα το ματς.
Ο Νιάνγκ είχε 16 πόντους για τη Βίρτους, ενώ Παγιόλα και Ντιουφ είχαν 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.
Ο γνωστός μας από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και πρόσφατα από το Μαρούσι, είχε 15 πόντους για την Σάσαρι.
Τα δεκάλεπτα: 13-14, 37-30, 52-60, 73-80
Αρμάνι – Τριέστε 86-78
Η Αρμάνι πήρε κι εκείνη τη νίκη στην 29η αγωνιστική, με την ομάδα του Μιλάνο να επικρατεί της Τριέστε με 86-78.
Η Τριέστε στο τέταρτο δεκάλεπτο μάζεψε την διαφορά, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο από το να μειώσει.
Ο Σιλντς είχε 20 πόντους για την Αρμάνι, με τον Μπολμάρο να προσθέτει 15. Για την Τριέστε, ο Ράμσεϊ σταμάτησε επίσης στους 20.
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 46-38, 67-46, 86-78
Η Βαθμολογία στην Ιταλία:
|Θέση
|Ομάδα
|Αγώνες
|Νίκες
|Ήττες
|Πόντοι Υπέρ/Κατά
|Βαθμοί
|1
|Βίρτους Μπολόνια
|27
|22
|5
|2315:2127
|44
|2
|Μπρέσια
|27
|20
|7
|2401:2280
|40
|3
|Μιλάνο
|27
|20
|7
|2360:2163
|40
|4
|Βενέτσια
|27
|19
|8
|2447:2303
|38
|5
|Τορτόνα
|27
|16
|11
|2340:2300
|32
|6
|Ρετζιάνα
|27
|15
|12
|2270:2167
|30
|7
|Τριέστε
|27
|13
|14
|2261:2349
|26
|8
|Βαρέζε
|27
|12
|15
|2270:2356
|24
|9
|Τρέντο
|27
|11
|16
|2294:2297
|22
|10
|Ούντινε
|27
|10
|17
|2209:2242
|20
|11
|Κρεμόνα
|27
|10
|17
|2213:2313
|20
|12
|Νάπολι
|27
|10
|17
|2268:2353
|20
|13
|Μπενετόν Τρεβίζο
|27
|9
|18
|2263:2417
|18
|14
|Καντού
|28
|9
|19
|2369:2486
|18
|15
|Σασάρι
|27
|7
|20
|2302:2429
|14
|16
|Τραπάνι
|0
|0
|0
|0:0
|0
