Βίρτους και Αρμάνι συνέχισαν με νίκες στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η Βίρτους πραμένει στην κορυφή της Ιταλίας, με την ομάδα της Μπολόνια να επικρατεί εκτός έδρας της Σάσαρι (73-80) και να φτάνει τις 4 σερί νίκες.

Κομβικό ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, όπου η Βίρτους έτρεξε επιμέρους 15-30 και έφερε τούμπα το ματς.

Ο Νιάνγκ είχε 16 πόντους για τη Βίρτους, ενώ Παγιόλα και Ντιουφ είχαν 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Ο γνωστός μας από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και πρόσφατα από το Μαρούσι, είχε 15 πόντους για την Σάσαρι.

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 37-30, 52-60, 73-80

Αρμάνι – Τριέστε 86-78

Η Αρμάνι πήρε κι εκείνη τη νίκη στην 29η αγωνιστική, με την ομάδα του Μιλάνο να επικρατεί της Τριέστε με 86-78.

Η Τριέστε στο τέταρτο δεκάλεπτο μάζεψε την διαφορά, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο από το να μειώσει.

Ο Σιλντς είχε 20 πόντους για την Αρμάνι, με τον Μπολμάρο να προσθέτει 15. Για την Τριέστε, ο Ράμσεϊ σταμάτησε επίσης στους 20.

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 46-38, 67-46, 86-78

Η Βαθμολογία στην Ιταλία:

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ήττες Πόντοι Υπέρ/Κατά Βαθμοί 1 Βίρτους Μπολόνια 27 22 5 2315:2127 44 2 Μπρέσια 27 20 7 2401:2280 40 3 Μιλάνο 27 20 7 2360:2163 40 4 Βενέτσια 27 19 8 2447:2303 38 5 Τορτόνα 27 16 11 2340:2300 32 6 Ρετζιάνα 27 15 12 2270:2167 30 7 Τριέστε 27 13 14 2261:2349 26 8 Βαρέζε 27 12 15 2270:2356 24 9 Τρέντο 27 11 16 2294:2297 22 10 Ούντινε 27 10 17 2209:2242 20 11 Κρεμόνα 27 10 17 2213:2313 20 12 Νάπολι 27 10 17 2268:2353 20 13 Μπενετόν Τρεβίζο 27 9 18 2263:2417 18 14 Καντού 28 9 19 2369:2486 18 15 Σασάρι 27 7 20 2302:2429 14 16 Τραπάνι 0 0 0 0:0 0



