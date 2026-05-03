Ιταλία: Αρμάνι και Βίρτους πήραν τις νίκες

Βίρτους και Αρμάνι συνέχισαν με νίκες στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η Βίρτους πραμένει στην κορυφή της Ιταλίας, με την ομάδα της Μπολόνια να επικρατεί εκτός έδρας της Σάσαρι (73-80) και να φτάνει τις 4 σερί νίκες.

Κομβικό ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, όπου η Βίρτους έτρεξε επιμέρους 15-30 και έφερε τούμπα το ματς.

Ο Νιάνγκ είχε 16 πόντους για τη Βίρτους, ενώ Παγιόλα και Ντιουφ είχαν 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Ο γνωστός μας από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και πρόσφατα από το Μαρούσι, είχε 15 πόντους για την Σάσαρι.

 

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 37-30, 52-60, 73-80

Αρμάνι – Τριέστε 86-78

Η Αρμάνι πήρε κι εκείνη τη νίκη στην 29η αγωνιστική, με την ομάδα του Μιλάνο να επικρατεί της Τριέστε με 86-78.

Η Τριέστε στο τέταρτο δεκάλεπτο μάζεψε την διαφορά, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο από το να μειώσει.

Ο Σιλντς είχε 20 πόντους για την Αρμάνι, με τον Μπολμάρο να προσθέτει 15. Για την Τριέστε, ο Ράμσεϊ σταμάτησε επίσης στους 20.

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 46-38, 67-46, 86-78

Η Βαθμολογία στην Ιταλία:

ΘέσηΟμάδαΑγώνεςΝίκεςΉττεςΠόντοι Υπέρ/ΚατάΒαθμοί
1Βίρτους Μπολόνια272252315:212744
2Μπρέσια272072401:228040
3Μιλάνο272072360:216340
4Βενέτσια271982447:230338
5Τορτόνα2716112340:230032
6Ρετζιάνα2715122270:216730
7Τριέστε2713142261:234926
8Βαρέζε2712152270:235624
9Τρέντο2711162294:229722
10Ούντινε2710172209:224220
11Κρεμόνα2710172213:231320
12Νάπολι2710172268:235320
13Μπενετόν Τρεβίζο279182263:241718
14Καντού289192369:248618
15Σασάρι277202302:242914
16Τραπάνι0000:00


     

