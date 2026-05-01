Το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα θα είναι ο επόμενος σταθμός του Νιάνγκ, καθώς του προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα από τα πέντε υψηλότερα συμβόλαια στο NCAA θα έχει ο Σαλιού Νιάνγκ που αφήνει την Βίρτους Μπολόνια και την Euroleague για να αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Ο Ιταλό-Σενεγαλέζος άσος όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» έχει συμφωνήσει με το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα, το οποίο θα τον «χρυσώσει», καθώς θα γίνει ένας από τους πέντε παίκτες ως τώρα στο κολεγιακό μπάσκετ με το συμβόλαιο των 7 εκατομμυρίων ευρώ που υπογράφει, για να αφήσει τη Euroleague και τη Βίρτους.

Τον Νιάνγκ πλησίασαν ακόμη το Αριζόνα, το Ντιούκ και το Νορθ Καρολάινα. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα ήταν προετοιμασμένο και του κατέθεσε μια εξαιρετική προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι Ιταλοί η Βίρτους Μπολόνια θα λάβει αποζημίωση αποδέσμευσης ύψους 500.000 δολαρίων. Ο Σαλιού Νιάνγκ είχε επιλεγεί από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο νούμερο 58 του NBA Draft 2025.

Η εξέλιξη αυτή με τον Νιάνγκ είναι η δεύτερη που χτυπάει την πόρτα του ιταλικού μπάσκετ μετά τον Κουίν Έλις της Αρμάνι Μιλάνο που και εκείνος θα βρεθεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Γι’ αυτό τον λόγο έχει ανοίξει ήδη μια συζήτηση στην Ιταλία, όσον αφορά το τι θα συμβεί στη συνέχεια και πόσο ανοχύρωτη είναι το μπάσκετ στα φαινόμενα υφαρπαγής παικτών πλέον όχι από το ΝΒΑ, αλλά από το κολεγιακό. Μάλιστα, έπεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων και των κανόνων που διέπουν το πρωτάθλημα, αφού όπως επισημαίνουν εφόσον πλέον μοιάζουν οι σύλλογοι αδύναμοι να αντιδράσουν και να προστατεύσουν το πρωτάθλημα τους, από την αφαίμαξη που επιχειρείται, τότε μάλλον θα πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός.